"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في أمريكا إلى 15.700
رغم أن الوباء لم يقترب من ذروته
كشف إحصاء لـ"رويترز" عن أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 15700، اليوم (الخميس)، رغم مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.
وبيّن الإحصاء أن الوفيات في الولايات المتحدة سجلت أرقامًا قياسية جديدة أمس وأول أمس؛ حيث جرى تسجيل ما يزيد على 1900 حالة وفاة جديدة كل يوم.
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في أمريكا إلى 15.700
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-09
كشف إحصاء لـ"رويترز" عن أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 15700، اليوم (الخميس)، رغم مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.
وبيّن الإحصاء أن الوفيات في الولايات المتحدة سجلت أرقامًا قياسية جديدة أمس وأول أمس؛ حيث جرى تسجيل ما يزيد على 1900 حالة وفاة جديدة كل يوم.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:03 PM
"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في أمريكا إلى 15.700
رغم أن الوباء لم يقترب من ذروته
كشف إحصاء لـ"رويترز" عن أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 15700، اليوم (الخميس)، رغم مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.
وبيّن الإحصاء أن الوفيات في الولايات المتحدة سجلت أرقامًا قياسية جديدة أمس وأول أمس؛ حيث جرى تسجيل ما يزيد على 1900 حالة وفاة جديدة كل يوم.