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"الصحة العالمية" تحذّر جميع الدول من تجاهل "كورونا" وتؤكّد: المرض لا يحترم الحدود

دعت إلى التحرُّك بسرعة لاحتواء المرض وإنقاذ الأرواح

نصحت منظمة الصحة العالمية 7 دول جديدة وثّقت وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بأن تتحرّك بسرعة لاحتواء المرض وإنقاذ الأرواح.

فقد انضم كل من: البرازيل واليونان وجمهورية مقدونيا الشمالية وجورجيا والنرويج وباكستان ورومانيا، إلى قائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد COVID-2019 خلال الساعات الماضية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس؛ في المؤتمر الصحفي اليومي لاستعراض أحدث المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا: "نحن في مرحلة حاسمة، فخلال اليومين الماضيين تجاوز عدد الإصابات في دول العالم تلك الموجودة داخل الصين".

واعتبر الطبيب تيدروس؛ أن هذه هي "نافذة الفرصة" أمام كل دولة لاحتواء المرض ومنع تفشيه، وأشار إلى أن "كورونا" ليس إنفلونزا، وبالإمكان احتواؤها إذا ما اتخذت الإجراءات المناسبة لذلك.

وقال الدكتور تيدروس؛ إنه لا ينبغي الاستهانة بالمرض: "ليس ثمة دولة واحدة بعيدة عن المرض. هذا ربما يكون خطأ قاتلاً، بالمعنى الحرفي. فهذا الفيروس لا يحترم الحدود ولا يفرّق بين الأجناس والأعراق ولا يهمه حجم الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ولا مستوى التنمية".

ونصح الدكتور تيدروس؛ دول العالم بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا عبر الأخذ في الحسبان أربعة سيناريوهات محتملة، والتعامل معها جميعا في الوقت نفسه:

السيناريو الأول: الاستعداد لاكتشاف أول حالة.

السيناريو الثاني: الاستعداد لاكتشاف مجموعة من الإصابات.

السيناريو الثالث: تحديد أول دليل على انتقال الفيروس في المجتمع.

السيناريو الأخير: التعامل مع الانتقال.

وبلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تحذّر جميع الدول من تجاهل "كورونا" وتؤكّد: المرض لا يحترم الحدود
سبق

نصحت منظمة الصحة العالمية 7 دول جديدة وثّقت وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بأن تتحرّك بسرعة لاحتواء المرض وإنقاذ الأرواح.

فقد انضم كل من: البرازيل واليونان وجمهورية مقدونيا الشمالية وجورجيا والنرويج وباكستان ورومانيا، إلى قائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد COVID-2019 خلال الساعات الماضية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس؛ في المؤتمر الصحفي اليومي لاستعراض أحدث المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا: "نحن في مرحلة حاسمة، فخلال اليومين الماضيين تجاوز عدد الإصابات في دول العالم تلك الموجودة داخل الصين".

واعتبر الطبيب تيدروس؛ أن هذه هي "نافذة الفرصة" أمام كل دولة لاحتواء المرض ومنع تفشيه، وأشار إلى أن "كورونا" ليس إنفلونزا، وبالإمكان احتواؤها إذا ما اتخذت الإجراءات المناسبة لذلك.

وقال الدكتور تيدروس؛ إنه لا ينبغي الاستهانة بالمرض: "ليس ثمة دولة واحدة بعيدة عن المرض. هذا ربما يكون خطأ قاتلاً، بالمعنى الحرفي. فهذا الفيروس لا يحترم الحدود ولا يفرّق بين الأجناس والأعراق ولا يهمه حجم الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ولا مستوى التنمية".

ونصح الدكتور تيدروس؛ دول العالم بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا عبر الأخذ في الحسبان أربعة سيناريوهات محتملة، والتعامل معها جميعا في الوقت نفسه:

السيناريو الأول: الاستعداد لاكتشاف أول حالة.

السيناريو الثاني: الاستعداد لاكتشاف مجموعة من الإصابات.

السيناريو الثالث: تحديد أول دليل على انتقال الفيروس في المجتمع.

السيناريو الأخير: التعامل مع الانتقال.

وبلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
01:17 PM

"الصحة العالمية" تحذّر جميع الدول من تجاهل "كورونا" وتؤكّد: المرض لا يحترم الحدود

دعت إلى التحرُّك بسرعة لاحتواء المرض وإنقاذ الأرواح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نصحت منظمة الصحة العالمية 7 دول جديدة وثّقت وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بأن تتحرّك بسرعة لاحتواء المرض وإنقاذ الأرواح.

فقد انضم كل من: البرازيل واليونان وجمهورية مقدونيا الشمالية وجورجيا والنرويج وباكستان ورومانيا، إلى قائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد COVID-2019 خلال الساعات الماضية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس؛ في المؤتمر الصحفي اليومي لاستعراض أحدث المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا: "نحن في مرحلة حاسمة، فخلال اليومين الماضيين تجاوز عدد الإصابات في دول العالم تلك الموجودة داخل الصين".

واعتبر الطبيب تيدروس؛ أن هذه هي "نافذة الفرصة" أمام كل دولة لاحتواء المرض ومنع تفشيه، وأشار إلى أن "كورونا" ليس إنفلونزا، وبالإمكان احتواؤها إذا ما اتخذت الإجراءات المناسبة لذلك.

وقال الدكتور تيدروس؛ إنه لا ينبغي الاستهانة بالمرض: "ليس ثمة دولة واحدة بعيدة عن المرض. هذا ربما يكون خطأ قاتلاً، بالمعنى الحرفي. فهذا الفيروس لا يحترم الحدود ولا يفرّق بين الأجناس والأعراق ولا يهمه حجم الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ولا مستوى التنمية".

ونصح الدكتور تيدروس؛ دول العالم بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا عبر الأخذ في الحسبان أربعة سيناريوهات محتملة، والتعامل معها جميعا في الوقت نفسه:

السيناريو الأول: الاستعداد لاكتشاف أول حالة.

السيناريو الثاني: الاستعداد لاكتشاف مجموعة من الإصابات.

السيناريو الثالث: تحديد أول دليل على انتقال الفيروس في المجتمع.

السيناريو الأخير: التعامل مع الانتقال.

وبلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة.

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