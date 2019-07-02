وقال الصندوق عبر حسابه في "تويتر": طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، ضمن برنامج التدريب الصيفي #صيفي، علماً أن التسجيل مستمر حتى #الخميس المقبل.

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج "صيفي" حتى الخميس المقبل.

"هدف": التسجيل في برنامج "صيفي" مستمر حتى الخميس المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-02 أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج "صيفي" حتى الخميس المقبل. وقال الصندوق عبر حسابه في "تويتر": طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، ضمن برنامج التدريب الصيفي #صيفي، علماً أن التسجيل مستمر حتى #الخميس المقبل.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 11:13 AM

"هدف": التسجيل في برنامج "صيفي" مستمر حتى الخميس المقبل طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال الصيف





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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج "صيفي" حتى الخميس المقبل.

وقال الصندوق عبر حسابه في "تويتر": طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، ضمن برنامج التدريب الصيفي #صيفي، علماً أن التسجيل مستمر حتى #الخميس المقبل.