شاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية بجناح متميز في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك٢٠١٩) الذي انطلقت فعاليته برعاية رئيس الإمارات، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 2200 شركة عالمية. وتأتي مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك ٢٠١٩) لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستثمار في محطات الوقود بالمملكة بمحطات ومراكز خدمة مطورة على أعلى مستوى تقدم جميع الخدمات؛ وذلك من خلال طرح برنامج "مسار"، الذي يهدف إلى تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة في طرق المملكة العربية السعودية، ويساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، لينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن والمقيم والسائح. ويقوم برنامج "مسار" على تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ وذلك للتأكد من كفاءة المنشأة وقدرتها على إدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وفقًأ للمعايير والأسس المعتمدة. وصرح مدير الإدارة العامة لتراخيص البناء والمشرف على برنامج مسار في وزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس محمد الصبيحي؛ بأن هذا البرنامج سوف يحوّل محطات الوقود الموجودة على الطرق السعودية إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة. وأكد الصبيحي أنه يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية عن طريق منصة فرص، والتي تتيح للمستثمر الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق السعودية، وتحديد مجموعة من الأنشطة الاستثمارية ذات الاهتمام؛ ليتم إرسال تنبيهات عند طرح أي فرصة استثمارية من قبل الأمانات أو البلديات، وكذلك العديد من الأنشطة الاستثمارية؛ ومنها محطات الوقود.

"البلدية والقروية" تشارك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-28 شاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية بجناح متميز في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك٢٠١٩) الذي انطلقت فعاليته برعاية رئيس الإمارات، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 2200 شركة عالمية.



وتأتي مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك ٢٠١٩) لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستثمار في محطات الوقود بالمملكة بمحطات ومراكز خدمة مطورة على أعلى مستوى تقدم جميع الخدمات؛ وذلك من خلال طرح برنامج "مسار"، الذي يهدف إلى تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة في طرق المملكة العربية السعودية، ويساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، لينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن والمقيم والسائح.



ويقوم برنامج "مسار" على تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ وذلك للتأكد من كفاءة المنشأة وقدرتها على إدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وفقًأ للمعايير والأسس المعتمدة.



وصرح مدير الإدارة العامة لتراخيص البناء والمشرف على برنامج مسار في وزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس محمد الصبيحي؛ بأن هذا البرنامج سوف يحوّل محطات الوقود الموجودة على الطرق السعودية إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.



وأكد الصبيحي أنه يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية عن طريق منصة فرص، والتي تتيح للمستثمر الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق السعودية، وتحديد مجموعة من الأنشطة الاستثمارية ذات الاهتمام؛ ليتم إرسال تنبيهات عند طرح أي فرصة استثمارية من قبل الأمانات أو البلديات، وكذلك العديد من الأنشطة الاستثمارية؛ ومنها محطات الوقود.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 07:05 PM

"البلدية والقروية" تشارك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول لمواكبة رؤية 2030 للاستثمار في محطات الوقود بالمملكة





A A A





0 مشاركة

شاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية بجناح متميز في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك٢٠١٩) الذي انطلقت فعاليته برعاية رئيس الإمارات، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 2200 شركة عالمية.



وتأتي مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك ٢٠١٩) لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستثمار في محطات الوقود بالمملكة بمحطات ومراكز خدمة مطورة على أعلى مستوى تقدم جميع الخدمات؛ وذلك من خلال طرح برنامج "مسار"، الذي يهدف إلى تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة في طرق المملكة العربية السعودية، ويساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، لينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن والمقيم والسائح.



ويقوم برنامج "مسار" على تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ وذلك للتأكد من كفاءة المنشأة وقدرتها على إدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وفقًأ للمعايير والأسس المعتمدة.



وصرح مدير الإدارة العامة لتراخيص البناء والمشرف على برنامج مسار في وزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس محمد الصبيحي؛ بأن هذا البرنامج سوف يحوّل محطات الوقود الموجودة على الطرق السعودية إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.



وأكد الصبيحي أنه يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية عن طريق منصة فرص، والتي تتيح للمستثمر الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق السعودية، وتحديد مجموعة من الأنشطة الاستثمارية ذات الاهتمام؛ ليتم إرسال تنبيهات عند طرح أي فرصة استثمارية من قبل الأمانات أو البلديات، وكذلك العديد من الأنشطة الاستثمارية؛ ومنها محطات الوقود.