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سفير خادم الحرمين لدى الصين يلتقي طلابَ برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل"

في سفارة المملكة بالعاصمة بكين

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، تركي بن محمد الماضي، عشرة طلاب سعوديين، في سفارة المملكة في العاصمة بكين، وذلك خلال مشاركتهم في النسخة الخامسة من برنامج "بذور من أجل المستقبل" الذي أطلقته مؤخراً شركة هواوي الصينية.

وعبّر السفير خلال اللقاء عن سعادته بلقاء قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات السعودية، مشيرًا إلى أن "هواوي" قدمت دعمًا كبيرًا لتطوير المهارات الرقمية للطلاب السعوديين، مضيفًا أن برنامج "بذور من أجل المستقبل" سيوفر لهؤلاء الطلاب تجربة استثنائية لتعزيز معرفهتم وخبرتهم لتقنية المعلومات والاتصالات، وسيفتح لهم آفاقًا واسعة في المسقبل.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تطوير مواهب الطلاب الملحقين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز نقل المعرفة وزيادة فهمهم لقطاع الاتصالات والعمل على زيادة اهتمامهم وتحسين فرص المشاركة في المجتمع الرقمي.

يذكر أن البرنامج يُقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتيح للطلاب السعوديين إمكانية الاطلاع على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها "هواوي" في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك في إطار العلاقة المتينة التي تربط البلدين، إضافة إلى معرفة المزيد عن الثقافة الصينية وتعلم لغتها.

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سفير خادم الحرمين لدى الصين يلتقي طلابَ برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل"
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، تركي بن محمد الماضي، عشرة طلاب سعوديين، في سفارة المملكة في العاصمة بكين، وذلك خلال مشاركتهم في النسخة الخامسة من برنامج "بذور من أجل المستقبل" الذي أطلقته مؤخراً شركة هواوي الصينية.

وعبّر السفير خلال اللقاء عن سعادته بلقاء قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات السعودية، مشيرًا إلى أن "هواوي" قدمت دعمًا كبيرًا لتطوير المهارات الرقمية للطلاب السعوديين، مضيفًا أن برنامج "بذور من أجل المستقبل" سيوفر لهؤلاء الطلاب تجربة استثنائية لتعزيز معرفهتم وخبرتهم لتقنية المعلومات والاتصالات، وسيفتح لهم آفاقًا واسعة في المسقبل.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تطوير مواهب الطلاب الملحقين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز نقل المعرفة وزيادة فهمهم لقطاع الاتصالات والعمل على زيادة اهتمامهم وتحسين فرص المشاركة في المجتمع الرقمي.

يذكر أن البرنامج يُقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتيح للطلاب السعوديين إمكانية الاطلاع على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها "هواوي" في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك في إطار العلاقة المتينة التي تربط البلدين، إضافة إلى معرفة المزيد عن الثقافة الصينية وتعلم لغتها.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
09:58 AM

سفير خادم الحرمين لدى الصين يلتقي طلابَ برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل"

في سفارة المملكة بالعاصمة بكين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، تركي بن محمد الماضي، عشرة طلاب سعوديين، في سفارة المملكة في العاصمة بكين، وذلك خلال مشاركتهم في النسخة الخامسة من برنامج "بذور من أجل المستقبل" الذي أطلقته مؤخراً شركة هواوي الصينية.

وعبّر السفير خلال اللقاء عن سعادته بلقاء قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات السعودية، مشيرًا إلى أن "هواوي" قدمت دعمًا كبيرًا لتطوير المهارات الرقمية للطلاب السعوديين، مضيفًا أن برنامج "بذور من أجل المستقبل" سيوفر لهؤلاء الطلاب تجربة استثنائية لتعزيز معرفهتم وخبرتهم لتقنية المعلومات والاتصالات، وسيفتح لهم آفاقًا واسعة في المسقبل.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تطوير مواهب الطلاب الملحقين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز نقل المعرفة وزيادة فهمهم لقطاع الاتصالات والعمل على زيادة اهتمامهم وتحسين فرص المشاركة في المجتمع الرقمي.

يذكر أن البرنامج يُقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتيح للطلاب السعوديين إمكانية الاطلاع على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها "هواوي" في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك في إطار العلاقة المتينة التي تربط البلدين، إضافة إلى معرفة المزيد عن الثقافة الصينية وتعلم لغتها.

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