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"العقار" وبنك التنمية يدشنان برنامج "الامتياز العقاري".. وهذه أهدافه

يمكّن المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية ومعرفة وتقنية

دشّنت الهيئة العامة للعقار وبنك التنمية الاجتماعية، برنامج "الامتياز العقاري"، الهادف إلى تمويل ودعم المنشآت العقارية الصغيرة ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها في مجال الأنشطة العقارية المختلفة، وتعريفها بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

ويمكِّن البرنامج المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية عقارية ومعرفة وتقنية من شركات رائدة وذات خبرات وإمكانيات في السوق العقاري المحلي أو الدولي.

ويسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم برنامج الامتياز العقاري من خلال تقديم تمويل بدون فوائد وتسهيلات بفترة سماح مدتها سنتين مع توفير الدعم من خلال عيادة الأعمال.

وتستهدف الهيئة العامة للعقار، دعم برنامج الامتياز من خلال حزمة من الخدمات في هذا البرنامج من ضمنها سكني، وافي، مستشارك العقاري، الصلح العقاري، برنامج التمويل العقاري، التسويق العقاري، الوساطة العقارية، جمعيات الملاك، استدامة المباني، والتوثيق.

ويأتي برنامج "الامتياز العقاري"، ضمن مبادرات ركيزة لتمكين واستدامة القطاع العقاري التي تضمنتها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث أطلقت الهيئة العامة للعقار البرنامج بالتزامن مع مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" الذي نظمته الهيئة مؤخراً، وسلّم محافظ الهيئة الأستاذ عصام بن حمد المبارك أول رخصة امتياز عقاري في إطار هذا البرنامج.

الهيئة العامة للعقار بنك التنمية الاجتماعية برنامج الامتياز العقاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقار" وبنك التنمية يدشنان برنامج "الامتياز العقاري".. وهذه أهدافه
سبق

دشّنت الهيئة العامة للعقار وبنك التنمية الاجتماعية، برنامج "الامتياز العقاري"، الهادف إلى تمويل ودعم المنشآت العقارية الصغيرة ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها في مجال الأنشطة العقارية المختلفة، وتعريفها بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

ويمكِّن البرنامج المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية عقارية ومعرفة وتقنية من شركات رائدة وذات خبرات وإمكانيات في السوق العقاري المحلي أو الدولي.

ويسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم برنامج الامتياز العقاري من خلال تقديم تمويل بدون فوائد وتسهيلات بفترة سماح مدتها سنتين مع توفير الدعم من خلال عيادة الأعمال.

وتستهدف الهيئة العامة للعقار، دعم برنامج الامتياز من خلال حزمة من الخدمات في هذا البرنامج من ضمنها سكني، وافي، مستشارك العقاري، الصلح العقاري، برنامج التمويل العقاري، التسويق العقاري، الوساطة العقارية، جمعيات الملاك، استدامة المباني، والتوثيق.

ويأتي برنامج "الامتياز العقاري"، ضمن مبادرات ركيزة لتمكين واستدامة القطاع العقاري التي تضمنتها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث أطلقت الهيئة العامة للعقار البرنامج بالتزامن مع مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" الذي نظمته الهيئة مؤخراً، وسلّم محافظ الهيئة الأستاذ عصام بن حمد المبارك أول رخصة امتياز عقاري في إطار هذا البرنامج.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:04 PM

"العقار" وبنك التنمية يدشنان برنامج "الامتياز العقاري".. وهذه أهدافه

يمكّن المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية ومعرفة وتقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت الهيئة العامة للعقار وبنك التنمية الاجتماعية، برنامج "الامتياز العقاري"، الهادف إلى تمويل ودعم المنشآت العقارية الصغيرة ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها في مجال الأنشطة العقارية المختلفة، وتعريفها بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

ويمكِّن البرنامج المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية عقارية ومعرفة وتقنية من شركات رائدة وذات خبرات وإمكانيات في السوق العقاري المحلي أو الدولي.

ويسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم برنامج الامتياز العقاري من خلال تقديم تمويل بدون فوائد وتسهيلات بفترة سماح مدتها سنتين مع توفير الدعم من خلال عيادة الأعمال.

وتستهدف الهيئة العامة للعقار، دعم برنامج الامتياز من خلال حزمة من الخدمات في هذا البرنامج من ضمنها سكني، وافي، مستشارك العقاري، الصلح العقاري، برنامج التمويل العقاري، التسويق العقاري، الوساطة العقارية، جمعيات الملاك، استدامة المباني، والتوثيق.

ويأتي برنامج "الامتياز العقاري"، ضمن مبادرات ركيزة لتمكين واستدامة القطاع العقاري التي تضمنتها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث أطلقت الهيئة العامة للعقار البرنامج بالتزامن مع مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" الذي نظمته الهيئة مؤخراً، وسلّم محافظ الهيئة الأستاذ عصام بن حمد المبارك أول رخصة امتياز عقاري في إطار هذا البرنامج.

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