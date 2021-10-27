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بعد إلغاء زيارتها إلى أيرلندا.. ملكة بريطانيا لن تحضر قمة المناخ في اسكتلندا

الأطباء نصحوها بالخلود إلى الراحة

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ستغيب بنصيحة من الأطباء عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ، الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية مطلع نوفمبر القادم.

وأفاد القصر في بيان بأن هذا القرار يأتي تلبية لنصيحة الأطباء لها بالراحة، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وعبر عن خيبة أمل الملكة إزاء عجزها عن حضور المؤتمر المناخي المقبل، مشيراً إلى أنها ستخاطب المشاركين فيها عن طريق رسالة مسجلة.

وألغت الملكة إليزابيث زيارة مقررة إلى أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي، وأمضت ليلة مؤخراً في مستشفى إدوارد السابع الخاص في لندن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إلغاء زيارتها إلى أيرلندا.. ملكة بريطانيا لن تحضر قمة المناخ في اسكتلندا
سبق

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ستغيب بنصيحة من الأطباء عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ، الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية مطلع نوفمبر القادم.

وأفاد القصر في بيان بأن هذا القرار يأتي تلبية لنصيحة الأطباء لها بالراحة، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وعبر عن خيبة أمل الملكة إزاء عجزها عن حضور المؤتمر المناخي المقبل، مشيراً إلى أنها ستخاطب المشاركين فيها عن طريق رسالة مسجلة.

وألغت الملكة إليزابيث زيارة مقررة إلى أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي، وأمضت ليلة مؤخراً في مستشفى إدوارد السابع الخاص في لندن.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:33 PM

بعد إلغاء زيارتها إلى أيرلندا.. ملكة بريطانيا لن تحضر قمة المناخ في اسكتلندا

الأطباء نصحوها بالخلود إلى الراحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ستغيب بنصيحة من الأطباء عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ، الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية مطلع نوفمبر القادم.

وأفاد القصر في بيان بأن هذا القرار يأتي تلبية لنصيحة الأطباء لها بالراحة، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وعبر عن خيبة أمل الملكة إزاء عجزها عن حضور المؤتمر المناخي المقبل، مشيراً إلى أنها ستخاطب المشاركين فيها عن طريق رسالة مسجلة.

وألغت الملكة إليزابيث زيارة مقررة إلى أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي، وأمضت ليلة مؤخراً في مستشفى إدوارد السابع الخاص في لندن.

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