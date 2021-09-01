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قطر تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

أكدت أن ذلك عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قطر تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي
سبق

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:06 AM

قطر تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

أكدت أن ذلك عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
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2,471

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

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