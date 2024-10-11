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من أجل الظهور بصورة أفضل في الموسم الجديد.. الاتفاق يتعاقد مع "ميتس"

ظفرت إدارة الاتفاق بخدمات الدولي الإستوني كارول ميتس لاعب فريق أيك سولنا السويدي، بعقد يمتدّ حتى عام 2022، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول.

يذكر أن الاتفاق أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يدشن مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة الاتحاد يوم 17 أكتوبر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من أجل الظهور بصورة أفضل في الموسم الجديد.. الاتفاق يتعاقد مع "ميتس"
سبق

ظفرت إدارة الاتفاق بخدمات الدولي الإستوني كارول ميتس لاعب فريق أيك سولنا السويدي، بعقد يمتدّ حتى عام 2022، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول.

يذكر أن الاتفاق أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يدشن مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة الاتحاد يوم 17 أكتوبر الجاري.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
05:48 PM

من أجل الظهور بصورة أفضل في الموسم الجديد.. الاتفاق يتعاقد مع "ميتس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ظفرت إدارة الاتفاق بخدمات الدولي الإستوني كارول ميتس لاعب فريق أيك سولنا السويدي، بعقد يمتدّ حتى عام 2022، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول.

يذكر أن الاتفاق أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يدشن مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة الاتحاد يوم 17 أكتوبر الجاري.

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