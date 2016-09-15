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‫الحليفي يحقق ذهبية بطولة الجولة الآسيوية

حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ‏عبدالكريم الحليفي الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية لسلاح الإبيه المقامة حاليًا في الكويت.

وجاء تتويج الحليفي بالذهب بعد فوزه اليوم على الكويتي سلطان حسن في نهائي البطولة الآسيوية، فيما حقق زميله أحمد الفيحاني الميدالية البرونزية.

وسيختتم المنتخب السعودي مشاركته غدًا في سلاح السايبر الذي يمثله كل من علي البحراني ومحمد العمرو وراشد المطيري وزياد المطيري وسعود المطيري وجاسر البكر وعبدالله المنسف.

يُذكر أن عدد ميداليات الأخضر السعودي ارتفعت إلى 3 ميداليات بعد أن حصد إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في سلاح الفويل أول أيام البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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‫الحليفي يحقق ذهبية بطولة الجولة الآسيوية
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ‏عبدالكريم الحليفي الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية لسلاح الإبيه المقامة حاليًا في الكويت.

وجاء تتويج الحليفي بالذهب بعد فوزه اليوم على الكويتي سلطان حسن في نهائي البطولة الآسيوية، فيما حقق زميله أحمد الفيحاني الميدالية البرونزية.

وسيختتم المنتخب السعودي مشاركته غدًا في سلاح السايبر الذي يمثله كل من علي البحراني ومحمد العمرو وراشد المطيري وزياد المطيري وسعود المطيري وجاسر البكر وعبدالله المنسف.

يُذكر أن عدد ميداليات الأخضر السعودي ارتفعت إلى 3 ميداليات بعد أن حصد إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في سلاح الفويل أول أيام البطولة.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
08:37 PM

‫الحليفي يحقق ذهبية بطولة الجولة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ‏عبدالكريم الحليفي الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية لسلاح الإبيه المقامة حاليًا في الكويت.

وجاء تتويج الحليفي بالذهب بعد فوزه اليوم على الكويتي سلطان حسن في نهائي البطولة الآسيوية، فيما حقق زميله أحمد الفيحاني الميدالية البرونزية.

وسيختتم المنتخب السعودي مشاركته غدًا في سلاح السايبر الذي يمثله كل من علي البحراني ومحمد العمرو وراشد المطيري وزياد المطيري وسعود المطيري وجاسر البكر وعبدالله المنسف.

يُذكر أن عدد ميداليات الأخضر السعودي ارتفعت إلى 3 ميداليات بعد أن حصد إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في سلاح الفويل أول أيام البطولة.

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