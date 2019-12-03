النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل مبشر" يوجّه بفتح طريقي "الستين" في مخطط الإدارات الحكومية ببارق

يعد المخططان نقلة تنموية كبيرة لجنوب المحافظة

وجّه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس، محمد بن مرزن آل مبشر، بفتح طريقي الستين في مخطط الإدارات الحكومية و في المخطط الصناعي، والذي بدأ قسم الخدمات بالعمل على فتحها فعلياً بمعدات البلدية .

ووقف صباح اليوم المهندس آل مبشر ميدانيًا على أعمال الفتح لطريق الستين بمخطط الإدارات الحكومية والطريق الآخر بالمخطط الصناعي جنوب المحافظة في قرية جبال، برفقة رئيس قسم المشاريع المهندس، سعيد القرني ورئيس قسم الشؤون الفنية والتخطيط المهندس أبوطالب البارقي، حيث تم مناقشتهما عن آلية العمل في فتح طريق الستين الدائري لمخطط الإدارات الحكومية الذي يقع شرق طريق الملك عبدالله، كما استمع لشرح عن المخطط وأبعاده وكم يحويه من قطعة ومساحته الإجمالية .

وانتقل "آل مبشر" للجهة الغربية للمخطط الصناعي الذي يقع خلف القرية التراثية واطلع على آلية فتح طريق الستين به واطلع على مخططه الكروكي، حيث يعد المخططان نقلة تنموية كبيرة لجنوب محافظة بارق.

رئيس بلدية محافظة بارق مخطط الإدارات الحكومية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل مبشر" يوجّه بفتح طريقي "الستين" في مخطط الإدارات الحكومية ببارق
سبق

وجّه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس، محمد بن مرزن آل مبشر، بفتح طريقي الستين في مخطط الإدارات الحكومية و في المخطط الصناعي، والذي بدأ قسم الخدمات بالعمل على فتحها فعلياً بمعدات البلدية .

ووقف صباح اليوم المهندس آل مبشر ميدانيًا على أعمال الفتح لطريق الستين بمخطط الإدارات الحكومية والطريق الآخر بالمخطط الصناعي جنوب المحافظة في قرية جبال، برفقة رئيس قسم المشاريع المهندس، سعيد القرني ورئيس قسم الشؤون الفنية والتخطيط المهندس أبوطالب البارقي، حيث تم مناقشتهما عن آلية العمل في فتح طريق الستين الدائري لمخطط الإدارات الحكومية الذي يقع شرق طريق الملك عبدالله، كما استمع لشرح عن المخطط وأبعاده وكم يحويه من قطعة ومساحته الإجمالية .

وانتقل "آل مبشر" للجهة الغربية للمخطط الصناعي الذي يقع خلف القرية التراثية واطلع على آلية فتح طريق الستين به واطلع على مخططه الكروكي، حيث يعد المخططان نقلة تنموية كبيرة لجنوب محافظة بارق.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:40 PM

"آل مبشر" يوجّه بفتح طريقي "الستين" في مخطط الإدارات الحكومية ببارق

يعد المخططان نقلة تنموية كبيرة لجنوب المحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
1
1,171

وجّه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس، محمد بن مرزن آل مبشر، بفتح طريقي الستين في مخطط الإدارات الحكومية و في المخطط الصناعي، والذي بدأ قسم الخدمات بالعمل على فتحها فعلياً بمعدات البلدية .

ووقف صباح اليوم المهندس آل مبشر ميدانيًا على أعمال الفتح لطريق الستين بمخطط الإدارات الحكومية والطريق الآخر بالمخطط الصناعي جنوب المحافظة في قرية جبال، برفقة رئيس قسم المشاريع المهندس، سعيد القرني ورئيس قسم الشؤون الفنية والتخطيط المهندس أبوطالب البارقي، حيث تم مناقشتهما عن آلية العمل في فتح طريق الستين الدائري لمخطط الإدارات الحكومية الذي يقع شرق طريق الملك عبدالله، كما استمع لشرح عن المخطط وأبعاده وكم يحويه من قطعة ومساحته الإجمالية .

وانتقل "آل مبشر" للجهة الغربية للمخطط الصناعي الذي يقع خلف القرية التراثية واطلع على آلية فتح طريق الستين به واطلع على مخططه الكروكي، حيث يعد المخططان نقلة تنموية كبيرة لجنوب محافظة بارق.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,867
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,201
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,589

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة