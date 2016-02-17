"بايدن": خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً.
وقال "بايدن" في حديث للصحافيين: "إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً.
وقال "بايدن" في حديث للصحافيين: "إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً.
وقال "بايدن" في حديث للصحافيين: "إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً.
وقال "بايدن" في حديث للصحافيين: "إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".