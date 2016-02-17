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"بايدن": خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً

رجح هجوماً خلال الأيام المقبلة

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً.

وقال "بايدن" في حديث للصحافيين: "إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً
سبق

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً.

وقال "بايدن" في حديث للصحافيين: "إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
06:46 PM

"بايدن": خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً

رجح هجوماً خلال الأيام المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً.

وقال "بايدن" في حديث للصحافيين: "إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز".

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