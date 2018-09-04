بلدية طبب.. أكثر من 200 عملية صيانة دورية لأعمدة الإنارة

حملة نظافة لـ 32 مقبرة

نفذت بلدية طبب الفرعية مؤخرًا، حملة صيانة، لأكثر من 205 أعمدة إنارة، في منتزهات وقرى مركز طبب، ضمن جهود البلدية الذاتية .

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة عسير، أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ هذه الحملة في قرى ومنتزهات وطرقات مركز طبب، بما فيها طريق الوادي الطالع، ومنتزه قارة، وسد ضبوعي، علمًا أن قرى ومنتزهات وطرقات طبب تحتوي على شبكة إنارة متكاملة موزعة على المركز .

وأضاف أن البلدية قامت بحملة نظافة شملت 32 مقبرة، بجانب تعشيبها وفق جدول زمني أعد لذلك مسبقًا، فيما شملت حملة النظافة الطرقات داخل القرى، والتي بلغت 204 قرى، و17 مدرسة، وإزالة الأعشاب الضارة.

وأكد المركز الإعلامي، أن بلدية طبب؛ ستعمل على تنفيذ مهام الصيانة الدورية بشكل مستمر ومجدول، ستشمل نظافة المرافق العامة والطرقات وشبكة الإنارة، بما يحقق متطلبات أهالي وزوار المركز من توفير جميع الخدمات وإصلاح المرافق العامة من إنارة وسفلتة وتوفير خدمات النظافة بالشكل المطلوب.