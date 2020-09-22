النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا"

الفيروس أودى بحياة 5 مرضى

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" أن القدس وضواحيها سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 131 إصابة، تلتها محافظة طولكرم بواقع 81 حالة، كما سجل قطاع غزة 45 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 46.614.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا"
سبق

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" أن القدس وضواحيها سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 131 إصابة، تلتها محافظة طولكرم بواقع 81 حالة، كما سجل قطاع غزة 45 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 46.614.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
06:32 PM

إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا"

الفيروس أودى بحياة 5 مرضى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
381

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" أن القدس وضواحيها سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 131 إصابة، تلتها محافظة طولكرم بواقع 81 حالة، كما سجل قطاع غزة 45 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 46.614.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,256
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,074
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,987
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,778

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة