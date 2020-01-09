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تبوك.. خطة طوارئ شاملة استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج

المتوقعة خلال الساعات القادمة

أعدّت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خطة شاملة للطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل؛ كجبل اللوز والظهر علقان.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة، مؤكدًا أن المديرية تسعى لرفع مستوى درجة الاستعداد والجاهزية، سواء البشرية أو الآلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الجميع.


وأهاب الشمري بسالكي الطرقات القاصدين للمناطق المتوقع تساقط الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بالصعود للمناطق المرتفعة أثناء تساقط الثلوج، وتقنين الحركة قدر المستطاع، متمنيًا للجميع الخير والسلامة.

الدفاع المدني تساقط الثلوج تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. خطة طوارئ شاملة استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج
سبق

أعدّت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خطة شاملة للطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل؛ كجبل اللوز والظهر علقان.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة، مؤكدًا أن المديرية تسعى لرفع مستوى درجة الاستعداد والجاهزية، سواء البشرية أو الآلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الجميع.


وأهاب الشمري بسالكي الطرقات القاصدين للمناطق المتوقع تساقط الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بالصعود للمناطق المرتفعة أثناء تساقط الثلوج، وتقنين الحركة قدر المستطاع، متمنيًا للجميع الخير والسلامة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
06:55 PM

تبوك.. خطة طوارئ شاملة استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج

المتوقعة خلال الساعات القادمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أعدّت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خطة شاملة للطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل؛ كجبل اللوز والظهر علقان.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة، مؤكدًا أن المديرية تسعى لرفع مستوى درجة الاستعداد والجاهزية، سواء البشرية أو الآلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الجميع.


وأهاب الشمري بسالكي الطرقات القاصدين للمناطق المتوقع تساقط الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بالصعود للمناطق المرتفعة أثناء تساقط الثلوج، وتقنين الحركة قدر المستطاع، متمنيًا للجميع الخير والسلامة.

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