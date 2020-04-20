السودان: تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 2 من المصابين

الإجمالي: 92 إصابة و12 وفاة و8 تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 2 من المصابين، وفقاً لـ "رويترز".

وبحسب التقارير الوبائية الصادرة، يوم الأحد، فإن الحالات والوفيات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، بعد يومٍ من بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ 21 يوماً في الولاية.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.

وشدّدت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.