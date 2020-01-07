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الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

تغطي الحالات الطارئة بحد 100 ألف ريال

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق وثائق التأمين الصحي على القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة متعددة الأغراض كالسياحة والعمل وزيارة الأقارب.

وقال المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت رفع مستوى الخدمات الصحية لزوار الحرمين الشريفين منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء المناسك، مبيناً أن وثيقة التأمين الصحي تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى 100 ألف ريال لكل معتمر.

وأضاف "المعارك" أن إعداد وثيقة التأمين للمعتمرين تمت بالتعاون مع وزارة الحج ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومن خلال شركات التأمين الصحي المؤهلة، لافتاً إلى أن المجلس قام بالتنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين؛ بهدف التأكيد على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمعتمرين بحسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالمعتمرين ورفع المطالبات إلى شركات التأمين وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأشار "المعارك" إلى أن المجلس يقدم خدمة الاستعلام عن حملة وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة بغرض العمرة أو الزيارة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به (www.cchi.gov.sa) والاطلاع على معلومات التأمين باستخدام رقم الحدود الخاص بالزائر، إضافة إلى توفير باقة من قنوات الاتصال من أجل التواصل مع الأمانة العامة من بينها الرقم الموحد: 920001177 والبريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر - فيس بوك - لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchi.ksa.

الضمان الصحي التعاوني التأمين الخاص المعتمرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين
سبق

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق وثائق التأمين الصحي على القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة متعددة الأغراض كالسياحة والعمل وزيارة الأقارب.

وقال المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت رفع مستوى الخدمات الصحية لزوار الحرمين الشريفين منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء المناسك، مبيناً أن وثيقة التأمين الصحي تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى 100 ألف ريال لكل معتمر.

وأضاف "المعارك" أن إعداد وثيقة التأمين للمعتمرين تمت بالتعاون مع وزارة الحج ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومن خلال شركات التأمين الصحي المؤهلة، لافتاً إلى أن المجلس قام بالتنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين؛ بهدف التأكيد على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمعتمرين بحسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالمعتمرين ورفع المطالبات إلى شركات التأمين وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأشار "المعارك" إلى أن المجلس يقدم خدمة الاستعلام عن حملة وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة بغرض العمرة أو الزيارة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به (www.cchi.gov.sa) والاطلاع على معلومات التأمين باستخدام رقم الحدود الخاص بالزائر، إضافة إلى توفير باقة من قنوات الاتصال من أجل التواصل مع الأمانة العامة من بينها الرقم الموحد: 920001177 والبريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر - فيس بوك - لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchi.ksa.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
03:21 PM

الضمان الصحي يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

تغطي الحالات الطارئة بحد 100 ألف ريال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
618

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق وثائق التأمين الصحي على القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة متعددة الأغراض كالسياحة والعمل وزيارة الأقارب.

وقال المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت رفع مستوى الخدمات الصحية لزوار الحرمين الشريفين منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء المناسك، مبيناً أن وثيقة التأمين الصحي تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى 100 ألف ريال لكل معتمر.

وأضاف "المعارك" أن إعداد وثيقة التأمين للمعتمرين تمت بالتعاون مع وزارة الحج ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومن خلال شركات التأمين الصحي المؤهلة، لافتاً إلى أن المجلس قام بالتنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين؛ بهدف التأكيد على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمعتمرين بحسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالمعتمرين ورفع المطالبات إلى شركات التأمين وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأشار "المعارك" إلى أن المجلس يقدم خدمة الاستعلام عن حملة وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة بغرض العمرة أو الزيارة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به (www.cchi.gov.sa) والاطلاع على معلومات التأمين باستخدام رقم الحدود الخاص بالزائر، إضافة إلى توفير باقة من قنوات الاتصال من أجل التواصل مع الأمانة العامة من بينها الرقم الموحد: 920001177 والبريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر - فيس بوك - لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchi.ksa.

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