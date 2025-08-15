وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".

أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19".

إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-15 أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19". وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 08:57 PM

إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468 الفيروس تسلل إلى 2.354 شخصاً خلال يوم





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أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".