إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468
الفيروس تسلل إلى 2.354 شخصاً خلال يوم
أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19".
وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-15
أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19".
وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:57 PM
إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468
الفيروس تسلل إلى 2.354 شخصاً خلال يوم
أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19".
وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".