النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468

الفيروس تسلل إلى 2.354 شخصاً خلال يوم

أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468
سبق

أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:57 PM

إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468

الفيروس تسلل إلى 2.354 شخصاً خلال يوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
502

أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,315
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,280
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,678

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة