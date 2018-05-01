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بعد موافقة "الوزراء": نقلة نوعية لمبادرة المدارس المستقلة.. "العيسى": هدفنا 2000 مدرسة

المجلس أقر اليوم تحويل 25 منها ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص ولجنة وزارية تنفذ

شهدت مبادرة المدارس المستقلة اليوم نقلة نوعية وذلك بموافقة مجلس الوزراء عليها وتحويل (25) مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.


وكان قد أشار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى أن مشروع المدارس المستقلة يهدف للوصول إلى 2000 مدرسة بعد عامَيْن.

وقال: مشروع المدارس المستقلة سيصدر قريبًا بالتفصيل، وسنبدأ بـ25 مدرسة، ثم نتوسع إلى أن نصل إلى حدود 2000 مدرسة في عام 2020م.

وأضاف بأن التعليم له نصيب في برنامج التخصيص، وفي هذا الشأن سنطلق مبادرات عدة في هذا البرنامج، منها مبادرة تمويل القطاع الخاص لبناء المدارس والمباني التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد موافقة "الوزراء": نقلة نوعية لمبادرة المدارس المستقلة.. "العيسى": هدفنا 2000 مدرسة
سبق

شهدت مبادرة المدارس المستقلة اليوم نقلة نوعية وذلك بموافقة مجلس الوزراء عليها وتحويل (25) مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.


وكان قد أشار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى أن مشروع المدارس المستقلة يهدف للوصول إلى 2000 مدرسة بعد عامَيْن.

وقال: مشروع المدارس المستقلة سيصدر قريبًا بالتفصيل، وسنبدأ بـ25 مدرسة، ثم نتوسع إلى أن نصل إلى حدود 2000 مدرسة في عام 2020م.

وأضاف بأن التعليم له نصيب في برنامج التخصيص، وفي هذا الشأن سنطلق مبادرات عدة في هذا البرنامج، منها مبادرة تمويل القطاع الخاص لبناء المدارس والمباني التعليمية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:03 PM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:57 PM

بعد موافقة "الوزراء": نقلة نوعية لمبادرة المدارس المستقلة.. "العيسى": هدفنا 2000 مدرسة

المجلس أقر اليوم تحويل 25 منها ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص ولجنة وزارية تنفذ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
4,553

شهدت مبادرة المدارس المستقلة اليوم نقلة نوعية وذلك بموافقة مجلس الوزراء عليها وتحويل (25) مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.


وكان قد أشار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى أن مشروع المدارس المستقلة يهدف للوصول إلى 2000 مدرسة بعد عامَيْن.

وقال: مشروع المدارس المستقلة سيصدر قريبًا بالتفصيل، وسنبدأ بـ25 مدرسة، ثم نتوسع إلى أن نصل إلى حدود 2000 مدرسة في عام 2020م.

وأضاف بأن التعليم له نصيب في برنامج التخصيص، وفي هذا الشأن سنطلق مبادرات عدة في هذا البرنامج، منها مبادرة تمويل القطاع الخاص لبناء المدارس والمباني التعليمية.

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