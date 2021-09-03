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صندوق الاستثمارات يُطلق برنامج "Lucid" لتدريب السعوديين في أمريكا

صمم لتقديم فرص تعليمية كبيرة في القطاعات الجديدة وتطوير المواهب

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب، وفتح باب التقديم في برنامج "تطوير الخريجين السعوديين"، بالتعاون مع شركة لوسيد موتورز.

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب برنامجاً على مستوى عالمي صُمم لتقديم فرص تعليمية كبيرة في القطاعات الجديدة، وتطوير المواهب السعودية، وتوفير تعليمية في مجال الاستثمار، وفي عديد من القطاعات الجديدة والواعدة.

وحقق برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب نجاحات كبيرة في دورته الأولى عام 2019، وشمل 15 متدرباً حصل 7 منهم على عروض وظيفية بدوام كامل لدى لوسيد عند نهاية التدريب.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة أن التدريب سيُقام في يناير 2022 في المقر الرئيس لشركة لوسيد في نيوارك، كاليفورنيا (سيليكون فالي) ومصنع لوسد (1 - AMP) في كازا غراندي، أريزونا، الولايات المتحدة، على أن تمتد مدة البرنامج إلى ستة أشهر.

ويقوم المديرون بتحديد المهام والمسؤوليات التي تناسب المهارات المعرفية للمتدربين وقدراتهم وأهدافهم التدريبية، وبناءً على ذلك؛ يتم تدريبهم لتحقيق هذه الأهداف، ويمكن للمتدربين تطوير عديد من المهارات في إطار أهداف برنامجهم التدريبي، إضافة إلى تعلم مهارات في تخصصات تقنية أخرى من أعضاء فريق لوسيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الاستثمارات يُطلق برنامج "Lucid" لتدريب السعوديين في أمريكا
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب، وفتح باب التقديم في برنامج "تطوير الخريجين السعوديين"، بالتعاون مع شركة لوسيد موتورز.

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب برنامجاً على مستوى عالمي صُمم لتقديم فرص تعليمية كبيرة في القطاعات الجديدة، وتطوير المواهب السعودية، وتوفير تعليمية في مجال الاستثمار، وفي عديد من القطاعات الجديدة والواعدة.

وحقق برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب نجاحات كبيرة في دورته الأولى عام 2019، وشمل 15 متدرباً حصل 7 منهم على عروض وظيفية بدوام كامل لدى لوسيد عند نهاية التدريب.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة أن التدريب سيُقام في يناير 2022 في المقر الرئيس لشركة لوسيد في نيوارك، كاليفورنيا (سيليكون فالي) ومصنع لوسد (1 - AMP) في كازا غراندي، أريزونا، الولايات المتحدة، على أن تمتد مدة البرنامج إلى ستة أشهر.

ويقوم المديرون بتحديد المهام والمسؤوليات التي تناسب المهارات المعرفية للمتدربين وقدراتهم وأهدافهم التدريبية، وبناءً على ذلك؛ يتم تدريبهم لتحقيق هذه الأهداف، ويمكن للمتدربين تطوير عديد من المهارات في إطار أهداف برنامجهم التدريبي، إضافة إلى تعلم مهارات في تخصصات تقنية أخرى من أعضاء فريق لوسيد.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
02:04 PM

صندوق الاستثمارات يُطلق برنامج "Lucid" لتدريب السعوديين في أمريكا

صمم لتقديم فرص تعليمية كبيرة في القطاعات الجديدة وتطوير المواهب

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خالد علي - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب، وفتح باب التقديم في برنامج "تطوير الخريجين السعوديين"، بالتعاون مع شركة لوسيد موتورز.

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب برنامجاً على مستوى عالمي صُمم لتقديم فرص تعليمية كبيرة في القطاعات الجديدة، وتطوير المواهب السعودية، وتوفير تعليمية في مجال الاستثمار، وفي عديد من القطاعات الجديدة والواعدة.

وحقق برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب نجاحات كبيرة في دورته الأولى عام 2019، وشمل 15 متدرباً حصل 7 منهم على عروض وظيفية بدوام كامل لدى لوسيد عند نهاية التدريب.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة أن التدريب سيُقام في يناير 2022 في المقر الرئيس لشركة لوسيد في نيوارك، كاليفورنيا (سيليكون فالي) ومصنع لوسد (1 - AMP) في كازا غراندي، أريزونا، الولايات المتحدة، على أن تمتد مدة البرنامج إلى ستة أشهر.

ويقوم المديرون بتحديد المهام والمسؤوليات التي تناسب المهارات المعرفية للمتدربين وقدراتهم وأهدافهم التدريبية، وبناءً على ذلك؛ يتم تدريبهم لتحقيق هذه الأهداف، ويمكن للمتدربين تطوير عديد من المهارات في إطار أهداف برنامجهم التدريبي، إضافة إلى تعلم مهارات في تخصصات تقنية أخرى من أعضاء فريق لوسيد.

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