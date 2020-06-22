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مكة.. إغلاق 6 صوالين حلاقة رجالية خالفت بروتوكولات "كورونا"

في جولات رقابية مكثفة صباحًا ومساء لأمانة العاصمة المقدسة

نفّذت الفِرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية الجولات الرقابية المكثفة على فترتَيْن (صباحية ومسائية)، واستهدفت 93 صالون حلاقة رجالية، عاودت نشاطها بعد قرار العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق السعودية؛ وذلك بهدف التأكد من تطبيقها البروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأسفر عن ذلك إغلاق (6) صوالين حلاقة رجالية، منها (4) في نطاق بلدية الغزة الفرعية، و(2) في نطاق بلدية الشرائع الفرعية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (3) منشآت مخالفة في الشرائع بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية.

من جانبه، شدد المدير العام لشؤون البلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، على جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بضرورة الالتزام، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة، وكذلك صالونات التجميل النسائية؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940، أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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مكة.. إغلاق 6 صوالين حلاقة رجالية خالفت بروتوكولات "كورونا"
سبق

نفّذت الفِرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية الجولات الرقابية المكثفة على فترتَيْن (صباحية ومسائية)، واستهدفت 93 صالون حلاقة رجالية، عاودت نشاطها بعد قرار العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق السعودية؛ وذلك بهدف التأكد من تطبيقها البروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأسفر عن ذلك إغلاق (6) صوالين حلاقة رجالية، منها (4) في نطاق بلدية الغزة الفرعية، و(2) في نطاق بلدية الشرائع الفرعية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (3) منشآت مخالفة في الشرائع بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية.

من جانبه، شدد المدير العام لشؤون البلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، على جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بضرورة الالتزام، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة، وكذلك صالونات التجميل النسائية؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940، أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:57 PM

مكة.. إغلاق 6 صوالين حلاقة رجالية خالفت بروتوكولات "كورونا"

في جولات رقابية مكثفة صباحًا ومساء لأمانة العاصمة المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفّذت الفِرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية الجولات الرقابية المكثفة على فترتَيْن (صباحية ومسائية)، واستهدفت 93 صالون حلاقة رجالية، عاودت نشاطها بعد قرار العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق السعودية؛ وذلك بهدف التأكد من تطبيقها البروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأسفر عن ذلك إغلاق (6) صوالين حلاقة رجالية، منها (4) في نطاق بلدية الغزة الفرعية، و(2) في نطاق بلدية الشرائع الفرعية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (3) منشآت مخالفة في الشرائع بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية.

من جانبه، شدد المدير العام لشؤون البلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، على جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بضرورة الالتزام، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة، وكذلك صالونات التجميل النسائية؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940، أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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