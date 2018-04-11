"الهيئة السعودية للمهندسين" تدعو المبادرين للمشاركة في مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي

بسبب الحاجة الكبيرة له في إنقاذ حياة المصابين بكورونا

دعت الهيئة السعودية للمهندسين والشركات الصناعية والمبادرين، للمساهمة في مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي من خلال المصانع في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لموقع الهيئة، فإن أجهزة التنفس الصناعي تلعب دوراً حاسماً في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، مثل "كوفيد – 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وقد لا يكون الوقت في صالح المريض، وهو ما يقتضي أن يكون متوفراً في المنازل أجهزة تنفس صناعي صغيرة وتأمين حاجة المستشفيات.

وقدمت الهيئة دعوة للمهندسين والشركات الصناعية والمبادرين للمساهمة في مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي من خلال المصانع في المملكة العربية السعودية من خلال الدخول على الرابط:

https://apps.saudieng.sa/Web/2018/IdeasCategories.aspx