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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب ولاية مانسيا غربي تركيا

شعر به سكان مدينتي إسطنبول وبورصة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، بحر مرمرة قبالة سواحل ولاية مانيسا غربي تركيا اليوم.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن سكان مدينتيْ إسطنبول وبورصة، شعروا بالزلزال.

ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال بحر مرمرة ولاية مانيسا تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب ولاية مانسيا غربي تركيا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، بحر مرمرة قبالة سواحل ولاية مانيسا غربي تركيا اليوم.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن سكان مدينتيْ إسطنبول وبورصة، شعروا بالزلزال.

ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:28 AM

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب ولاية مانسيا غربي تركيا

شعر به سكان مدينتي إسطنبول وبورصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - إسطنبول
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، بحر مرمرة قبالة سواحل ولاية مانيسا غربي تركيا اليوم.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن سكان مدينتيْ إسطنبول وبورصة، شعروا بالزلزال.

ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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