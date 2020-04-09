"أمانة جدة" تُلزم مراكز التسوق بوضع حاويات للتخلص من القفازات والكمامات المستخدمة

استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ألزمت أمانة محافظة جدة مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولاً بأول.

يأتي ذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يأتي من ضمنها متابعة ومراقبة مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية تلزم مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولاً بأول في المواقع المخصصة لها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على التأكد من التزام المنشآت كافة بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى -لا قدر الله-.