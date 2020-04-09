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"أمانة جدة" تُلزم مراكز التسوق بوضع حاويات للتخلص من القفازات والكمامات المستخدمة

استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ألزمت أمانة محافظة جدة مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولاً بأول.

يأتي ذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يأتي من ضمنها متابعة ومراقبة مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية تلزم مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولاً بأول في المواقع المخصصة لها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على التأكد من التزام المنشآت كافة بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى -لا قدر الله-.

فيروس كورونا الجديد أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة جدة" تُلزم مراكز التسوق بوضع حاويات للتخلص من القفازات والكمامات المستخدمة
سبق

ألزمت أمانة محافظة جدة مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولاً بأول.

يأتي ذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يأتي من ضمنها متابعة ومراقبة مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية تلزم مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولاً بأول في المواقع المخصصة لها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على التأكد من التزام المنشآت كافة بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى -لا قدر الله-.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:34 PM

"أمانة جدة" تُلزم مراكز التسوق بوضع حاويات للتخلص من القفازات والكمامات المستخدمة

استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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عبدالله الراجحي - جدة
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ألزمت أمانة محافظة جدة مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولاً بأول.

يأتي ذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يأتي من ضمنها متابعة ومراقبة مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية تلزم مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولاً بأول في المواقع المخصصة لها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على التأكد من التزام المنشآت كافة بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى -لا قدر الله-.

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