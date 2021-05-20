2566 مستفيداً من حملة التوعية الدوائية بصحة عسير

تم تنفيذها من خلال 12 مستشفى.. وتستهدف جميع المرضى

استفاد 2566 شخصًا من حملة "دواؤك في رمضان" التي نفذتها صحة عسير، خلال شهر رمضان، عبر 12 مستشفى.

وأوضحت صحة عسير أن الحملة تهدف إلى الإجابة على تساؤلات المرضى عن آلية أخذ الأدوية أثناء الصيام ومدى تأثيرها؛ وذلك سعياً لضمان سلامة المرضى، لافتةً إلى أن المستهدفين من الحملة هم جميع المرضى، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة.