"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

قالت: تستمر حتى الساعة 8 مساءً وتؤدي إلى تدني الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.