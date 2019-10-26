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هل الإصابة السبب في غياب النيجيري "أحمد موسى" و"عبدالفتاح آدم" في النصر؟

باتت فرصة مشاركة اللاعب أحمد موسى محل شكٍّ كبير في مباراة الديربي القادمة أمام الهلال، مساء غد الأحد، إذ سيغيب عن المشاركة برفقة زميله عبدالفتاح آدم.

وقالت مصادر إعلامية قريبة من إدارة "النصر": إن المحترف النيجيري في صفوف الفريق لم يشارك في تدريبات الفريق مساء أمس، وبالتالي تضاءلت فرصته في المشاركة.

الجدير بالذكر أن "النصر" لم يستفد من اللاعب ومعه زميله القادم حديثاً للفريق عبدالفتاح آدم في مباريات الدوري حتى الآن.

وسبق وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن اللاعب مستبعد فنياً من قبل المدرب روي فيتوريا.

"النصر" لعب حتى الآن 6 مباريات في الدوري لم يشارك اللاعبان في أي مباراة منها.

"النصراويون" أرجعوا سبب عدم مشاركة اللاعبين حتى الآن لوجود إصابات لديهما تعوقهما عن المشاركة، فيما أبدت الجماهير تخوفاتها من أن يكون هناك سبب آخر غير الإصابة في عدم لعبهما حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل الإصابة السبب في غياب النيجيري "أحمد موسى" و"عبدالفتاح آدم" في النصر؟
سبق

باتت فرصة مشاركة اللاعب أحمد موسى محل شكٍّ كبير في مباراة الديربي القادمة أمام الهلال، مساء غد الأحد، إذ سيغيب عن المشاركة برفقة زميله عبدالفتاح آدم.

وقالت مصادر إعلامية قريبة من إدارة "النصر": إن المحترف النيجيري في صفوف الفريق لم يشارك في تدريبات الفريق مساء أمس، وبالتالي تضاءلت فرصته في المشاركة.

الجدير بالذكر أن "النصر" لم يستفد من اللاعب ومعه زميله القادم حديثاً للفريق عبدالفتاح آدم في مباريات الدوري حتى الآن.

وسبق وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن اللاعب مستبعد فنياً من قبل المدرب روي فيتوريا.

"النصر" لعب حتى الآن 6 مباريات في الدوري لم يشارك اللاعبان في أي مباراة منها.

"النصراويون" أرجعوا سبب عدم مشاركة اللاعبين حتى الآن لوجود إصابات لديهما تعوقهما عن المشاركة، فيما أبدت الجماهير تخوفاتها من أن يكون هناك سبب آخر غير الإصابة في عدم لعبهما حتى الآن.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
04:56 PM

هل الإصابة السبب في غياب النيجيري "أحمد موسى" و"عبدالفتاح آدم" في النصر؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
4,151

باتت فرصة مشاركة اللاعب أحمد موسى محل شكٍّ كبير في مباراة الديربي القادمة أمام الهلال، مساء غد الأحد، إذ سيغيب عن المشاركة برفقة زميله عبدالفتاح آدم.

وقالت مصادر إعلامية قريبة من إدارة "النصر": إن المحترف النيجيري في صفوف الفريق لم يشارك في تدريبات الفريق مساء أمس، وبالتالي تضاءلت فرصته في المشاركة.

الجدير بالذكر أن "النصر" لم يستفد من اللاعب ومعه زميله القادم حديثاً للفريق عبدالفتاح آدم في مباريات الدوري حتى الآن.

وسبق وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن اللاعب مستبعد فنياً من قبل المدرب روي فيتوريا.

"النصر" لعب حتى الآن 6 مباريات في الدوري لم يشارك اللاعبان في أي مباراة منها.

"النصراويون" أرجعوا سبب عدم مشاركة اللاعبين حتى الآن لوجود إصابات لديهما تعوقهما عن المشاركة، فيما أبدت الجماهير تخوفاتها من أن يكون هناك سبب آخر غير الإصابة في عدم لعبهما حتى الآن.

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