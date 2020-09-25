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ساسة ومحللون سعوديون وكويتيون في ندوة تستشرف مستقبل المملكة

أدارها "عبدالسلام العنزي" عبر "زوم" تزامنًا مع احتفالات يوم الوطن 90

أقامت ديوانية "ابن حفيظ" الثقافية، ندوة وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ90، تحت عنوان "السعودية.. نحو مستقبل مشرق"؛ بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي والبحريني وعدد من الكتاب والمحللين السياسيين؛ حيث أدارها المحرر في صحيفة "سبق" عبدالسلام العنزي، عبر تطبيق "زوم".

واستهلّ عضو مجلس الشورى البحريني عبدالله خلف الدوسري، الندوة، وتحدّث عن العلاقات السعودية البحرينية وقوتها؛ ذاكرًا مواقف السعودية المشرفة على مستوى العالم، ثم تحدثت عضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش عن كيف يمكن تجسيد الولاء والمحبة للقيادة، وتكلمت عن دور المرأة في حاضر ومستقبل السعودية.

وتطرّق الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبدالله خالد، إلى العلاقات الكويتية السعودية وجذورها القوية ودور وأهمية السعودية في القرار السياسي الخليجي والعربي والعالمي؛ مستعرضًا أهم وأشهر المقولات التاريخية التي تحدّث بها ملوك المملكة العربية السعودية وشيوخ وأمراء دولة الكويت.

واختتم الباحث والمحلل السياسي السعودي عبدالسلام السلمي، الحديث عن الوطن من منظور نفسي وسياسي وأثر العلاقة بين الفرد ومؤسسات النظام السياسي والتأثير الإيجابي في صنع الاستقرار السياسي في السعودية، وتأثير ذلك على المنطقة، كما تحدث عن فعالية مؤسسات النظام السياسي في تنمية تطلعات المواطنين وتحقيق أهداف السياسة الداخلية والخارجية والمتمثلة في صنع الاستقرار لتحقيق التنمية.

وفي نهاية الندوة، قدّم رئيس مجلس إدارة ديوانية "ابن حفيظ" عماش بن فهد بن حفيظ، التهاني والتبريكات للقيادة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بعدها قدّم نبذه تفصيلية عن الديوانية وأهدافها المتمثلة في تعزيز الوطنية وغرس المواطنة، وأحياء التعايش السلمي بين أطياف المجتمع السعودي عبر إقامة ندوات ثقافية مجدولة، واستغلال المناسبات الوطنية لخلق جو من الحوار والتلاقح الثقافي بين أطياف المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ساسة ومحللون سعوديون وكويتيون في ندوة تستشرف مستقبل المملكة
سبق

أقامت ديوانية "ابن حفيظ" الثقافية، ندوة وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ90، تحت عنوان "السعودية.. نحو مستقبل مشرق"؛ بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي والبحريني وعدد من الكتاب والمحللين السياسيين؛ حيث أدارها المحرر في صحيفة "سبق" عبدالسلام العنزي، عبر تطبيق "زوم".

واستهلّ عضو مجلس الشورى البحريني عبدالله خلف الدوسري، الندوة، وتحدّث عن العلاقات السعودية البحرينية وقوتها؛ ذاكرًا مواقف السعودية المشرفة على مستوى العالم، ثم تحدثت عضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش عن كيف يمكن تجسيد الولاء والمحبة للقيادة، وتكلمت عن دور المرأة في حاضر ومستقبل السعودية.

وتطرّق الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبدالله خالد، إلى العلاقات الكويتية السعودية وجذورها القوية ودور وأهمية السعودية في القرار السياسي الخليجي والعربي والعالمي؛ مستعرضًا أهم وأشهر المقولات التاريخية التي تحدّث بها ملوك المملكة العربية السعودية وشيوخ وأمراء دولة الكويت.

واختتم الباحث والمحلل السياسي السعودي عبدالسلام السلمي، الحديث عن الوطن من منظور نفسي وسياسي وأثر العلاقة بين الفرد ومؤسسات النظام السياسي والتأثير الإيجابي في صنع الاستقرار السياسي في السعودية، وتأثير ذلك على المنطقة، كما تحدث عن فعالية مؤسسات النظام السياسي في تنمية تطلعات المواطنين وتحقيق أهداف السياسة الداخلية والخارجية والمتمثلة في صنع الاستقرار لتحقيق التنمية.

وفي نهاية الندوة، قدّم رئيس مجلس إدارة ديوانية "ابن حفيظ" عماش بن فهد بن حفيظ، التهاني والتبريكات للقيادة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بعدها قدّم نبذه تفصيلية عن الديوانية وأهدافها المتمثلة في تعزيز الوطنية وغرس المواطنة، وأحياء التعايش السلمي بين أطياف المجتمع السعودي عبر إقامة ندوات ثقافية مجدولة، واستغلال المناسبات الوطنية لخلق جو من الحوار والتلاقح الثقافي بين أطياف المجتمع.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
04:27 PM

ساسة ومحللون سعوديون وكويتيون في ندوة تستشرف مستقبل المملكة

أدارها "عبدالسلام العنزي" عبر "زوم" تزامنًا مع احتفالات يوم الوطن 90

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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أقامت ديوانية "ابن حفيظ" الثقافية، ندوة وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ90، تحت عنوان "السعودية.. نحو مستقبل مشرق"؛ بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي والبحريني وعدد من الكتاب والمحللين السياسيين؛ حيث أدارها المحرر في صحيفة "سبق" عبدالسلام العنزي، عبر تطبيق "زوم".

واستهلّ عضو مجلس الشورى البحريني عبدالله خلف الدوسري، الندوة، وتحدّث عن العلاقات السعودية البحرينية وقوتها؛ ذاكرًا مواقف السعودية المشرفة على مستوى العالم، ثم تحدثت عضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش عن كيف يمكن تجسيد الولاء والمحبة للقيادة، وتكلمت عن دور المرأة في حاضر ومستقبل السعودية.

وتطرّق الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبدالله خالد، إلى العلاقات الكويتية السعودية وجذورها القوية ودور وأهمية السعودية في القرار السياسي الخليجي والعربي والعالمي؛ مستعرضًا أهم وأشهر المقولات التاريخية التي تحدّث بها ملوك المملكة العربية السعودية وشيوخ وأمراء دولة الكويت.

واختتم الباحث والمحلل السياسي السعودي عبدالسلام السلمي، الحديث عن الوطن من منظور نفسي وسياسي وأثر العلاقة بين الفرد ومؤسسات النظام السياسي والتأثير الإيجابي في صنع الاستقرار السياسي في السعودية، وتأثير ذلك على المنطقة، كما تحدث عن فعالية مؤسسات النظام السياسي في تنمية تطلعات المواطنين وتحقيق أهداف السياسة الداخلية والخارجية والمتمثلة في صنع الاستقرار لتحقيق التنمية.

وفي نهاية الندوة، قدّم رئيس مجلس إدارة ديوانية "ابن حفيظ" عماش بن فهد بن حفيظ، التهاني والتبريكات للقيادة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بعدها قدّم نبذه تفصيلية عن الديوانية وأهدافها المتمثلة في تعزيز الوطنية وغرس المواطنة، وأحياء التعايش السلمي بين أطياف المجتمع السعودي عبر إقامة ندوات ثقافية مجدولة، واستغلال المناسبات الوطنية لخلق جو من الحوار والتلاقح الثقافي بين أطياف المجتمع.

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