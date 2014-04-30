"الجامع" يبيّن بالدراسات العلمية فوائد السفر وعلاقته بنفسية الإنسان

دراسة: من لا يسافر لسنوات احتمال إصابته بنوبة قلبية ترتفع إلى 30%

تحدث الأخصائي النفسي الإكلينيكي عضو جمعية علم النفس البريطانية "أسامة الجامع"، في عدة تغريدات، عن علاقة السفر بالحالة النفسية للإنسان، وتأثيراتها على مزاجه وكيف يصنع وماذا يعالج وهل توجد دراسات حوله.

‏وقال "الجامع": إن هناك دراسة أُجريت عام 2002م من جامعة Surrey في بريطانيا، تثبت أن مجرد وجود خبر عن سفر قادم لإجازة مخطط لها يبعث بهجة في النفس ويجعل حياة الإنسان أكثر جودة صحية.

‏وأضاف: دراسة أخرى عام 2014م من جامعة Cornell الأمريكية بينت أن مجرد التخطيط للسفر السياحي يبعث على السعادة أكثر من التخطيط لشراء منتج أو الحصول عليه. وذكرت الدراسة أن المال الذي تصرفه مقابل أفعال تقوم بها أكثر سعادة من المال الذي تصرفه لأجل الحصول على شيء عيني يكون لك، وأن الخبرات الجديدة القادمة مثل السفر تعطي سعادة أكثر من المنتجات الجديدة التي ستمتلكها.

‏ولفت الجامع إلى أن السفر ليس فقط اكتشاف مناطق جديدة؛ بل أيضًا علاج لضغوط الحياة المتراكمة، هناك من تأتيه آلام في جسده وبمجرد أن يسافر للسياحة تختفي تلك الآلام ويصبح بصحة جيدة. الآلام منشؤها نفسيٌّ وليس عضويًّا، وإن من وسائل علاج الضغوط ليس التعامل معها بشكل جيد فحسب، بل بتغيير البيئة أيضًا لمكان خالٍ من الضغوط ولو برهة قصيرة؛ خذ إجازة وسافر لمناطق بجانب البحار والشلالات والأنهار، راقب الأسماك الملونة، والأزهار.

وأضاف: أستطيع القول إني وجدت أن السفر قد لا يكون ترفاً للبعض بقدر ما يكون ضرورة للحماية من الضغوط والوقاية من الأمراض، هو حاجة ملحّة لفئة تتطلب طبيعة عملهم ضغوطًا مستمرة ومسؤوليات جسيمة، ولو كنت ربة منزل لا تعملين فالعناية بالصغار عمل شاق بحد ذاته.

وزاد: من فوائد السفر المعرفية "فهم الحياة" لا يمكن مقارنة عقل إنسان لم يغادر مدينته من قبل وبين آخر زار مدن العالم؛ الخبرة، والنظرة الموضوعية لأفعال الناس وحياتهم، وتوسع مدارك فهم الحياة، والحلم، وغيرها من نتاج السفر والتعرف على الشعوب.

‏واختتم: في دراسة تثبت أن من لا يسافر لعدة سنوات، فإن احتمال إصابته بنوبة قلبية يرتفع إلى 30% أكثر من الشخص الذي يسافر بشكل دوري.. مع ضغوط الحياة المتراكمة، والمشكلات العائلية التي تمر بها، تحتاج إلى أن تسافر ولو أياماً قليلة، انقطعْ عن العالم، عشْ وحدك أو مع من تحب، بعيداً عن صخب الناس، واتصل بالطبيعة وتأملْها، قد تكون أجمل لحظات حياتك.