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"الهلال" يقدم 10 ملايين يورو سنوياً للتجديد مع "خيسوس"

كشفت تقارير صحفية برتغالية نقلتها صحيفة ريكورد في نسختها الورقية عن أن الهلال بدأ مفاوضاته مع المدرب خورخي خيسوس لتجديد تعاقده مع الفريق .

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن إدارة الهلال عرضت على المدرب راتباً سنوياً ضخماً يبلغ قيمته 10 ملايين يورو سنويًا للمدرب حتى موسم 2021: 2022 .

وقالت الصحيفة إن الأنباء التي كانت قد ترددت عن احتمالية عودته لبنفيكا البرتغالي الموسم القادم مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة .

كما كشفت عن أن سامي الحابر رئيس الهلال السابق هو من أحضره للنادي السعودي ويرغب في استمراره في السعودية على أمل إقناعه بتولي مهمة المنتخب السعودي مستقبلاً .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يقدم 10 ملايين يورو سنوياً للتجديد مع "خيسوس"
سبق

كشفت تقارير صحفية برتغالية نقلتها صحيفة ريكورد في نسختها الورقية عن أن الهلال بدأ مفاوضاته مع المدرب خورخي خيسوس لتجديد تعاقده مع الفريق .

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن إدارة الهلال عرضت على المدرب راتباً سنوياً ضخماً يبلغ قيمته 10 ملايين يورو سنويًا للمدرب حتى موسم 2021: 2022 .

وقالت الصحيفة إن الأنباء التي كانت قد ترددت عن احتمالية عودته لبنفيكا البرتغالي الموسم القادم مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة .

كما كشفت عن أن سامي الحابر رئيس الهلال السابق هو من أحضره للنادي السعودي ويرغب في استمراره في السعودية على أمل إقناعه بتولي مهمة المنتخب السعودي مستقبلاً .

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
07:08 PM

"الهلال" يقدم 10 ملايين يورو سنوياً للتجديد مع "خيسوس"

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محمد السيّد - الرياض
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1,987

كشفت تقارير صحفية برتغالية نقلتها صحيفة ريكورد في نسختها الورقية عن أن الهلال بدأ مفاوضاته مع المدرب خورخي خيسوس لتجديد تعاقده مع الفريق .

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن إدارة الهلال عرضت على المدرب راتباً سنوياً ضخماً يبلغ قيمته 10 ملايين يورو سنويًا للمدرب حتى موسم 2021: 2022 .

وقالت الصحيفة إن الأنباء التي كانت قد ترددت عن احتمالية عودته لبنفيكا البرتغالي الموسم القادم مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة .

كما كشفت عن أن سامي الحابر رئيس الهلال السابق هو من أحضره للنادي السعودي ويرغب في استمراره في السعودية على أمل إقناعه بتولي مهمة المنتخب السعودي مستقبلاً .

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