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"كورونا" في المملكة على أعتاب الـ 200 ألف إصابة

بعد أكثر من 3 أشهر من تسجيل أول حالة

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية من حاجز الـ 200 ألف إصابة، بعد أكثر من 3 أشهر من تسجيل أول حالة في المملكة.

وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.

وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 197608 حالة إصابة بالفيروس، وبفارق 2392 عن الرقم 200 ألف؛ منها 137669 حالة تماثلت للشفاء، و1752 حالة وفاة، وتبقى 58187 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 2287 حالة حرجة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" في المملكة على أعتاب الـ 200 ألف إصابة
سبق

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية من حاجز الـ 200 ألف إصابة، بعد أكثر من 3 أشهر من تسجيل أول حالة في المملكة.

وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.

وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 197608 حالة إصابة بالفيروس، وبفارق 2392 عن الرقم 200 ألف؛ منها 137669 حالة تماثلت للشفاء، و1752 حالة وفاة، وتبقى 58187 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 2287 حالة حرجة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
05:17 PM

"كورونا" في المملكة على أعتاب الـ 200 ألف إصابة

بعد أكثر من 3 أشهر من تسجيل أول حالة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,525

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية من حاجز الـ 200 ألف إصابة، بعد أكثر من 3 أشهر من تسجيل أول حالة في المملكة.

وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.

وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 197608 حالة إصابة بالفيروس، وبفارق 2392 عن الرقم 200 ألف؛ منها 137669 حالة تماثلت للشفاء، و1752 حالة وفاة، وتبقى 58187 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 2287 حالة حرجة.

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