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الأوروغواي تسحق الإكوادور برباعية.. في الجولة الأولى من كوبا أمريكا

تشيلي تُواجه اليابان صباح الغد

ضرب منتخب أوروغواي، مرمى نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المُقامة بالبرازيل.

جاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر نيكولاس لوديرو.

ومع حلول الدقيقة 33، أضاف أوروغواي الهدف الثاني عبر أدينسون كافاني، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي شوط المباراة الثاني شهدت الدقيقة 78 الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر أرتورو مينا بالخطأ في مرماه.

بذلك انتزع منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية.

وتقام، صباح الثلاثاء، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها؛ حيث تلعب اليابان مع تشيلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأوروغواي تسحق الإكوادور برباعية.. في الجولة الأولى من كوبا أمريكا
سبق

ضرب منتخب أوروغواي، مرمى نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المُقامة بالبرازيل.

جاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر نيكولاس لوديرو.

ومع حلول الدقيقة 33، أضاف أوروغواي الهدف الثاني عبر أدينسون كافاني، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي شوط المباراة الثاني شهدت الدقيقة 78 الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر أرتورو مينا بالخطأ في مرماه.

بذلك انتزع منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية.

وتقام، صباح الثلاثاء، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها؛ حيث تلعب اليابان مع تشيلي.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
08:37 AM

الأوروغواي تسحق الإكوادور برباعية.. في الجولة الأولى من كوبا أمريكا

تشيلي تُواجه اليابان صباح الغد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب منتخب أوروغواي، مرمى نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المُقامة بالبرازيل.

جاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر نيكولاس لوديرو.

ومع حلول الدقيقة 33، أضاف أوروغواي الهدف الثاني عبر أدينسون كافاني، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي شوط المباراة الثاني شهدت الدقيقة 78 الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر أرتورو مينا بالخطأ في مرماه.

بذلك انتزع منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية.

وتقام، صباح الثلاثاء، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها؛ حيث تلعب اليابان مع تشيلي.

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