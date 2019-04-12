المغرب.. 72 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1617
153 تماثلوا للشفاء فيما تُوفيت 113 حالة بالفيروس حتى اليوم
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، إلى 1617 حالة، بعد تسجيل 72 حالة جديدة اليوم الأحد.
ووفقاً لصحيفة "هسبريس" المغربية، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153، بينما تُوفي 7 حالات إضافية؛ ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 113.
وطالبت وزارة الصحة، المواطنين، بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
المغرب
فيروس كورونا الجديد
المغرب.. 72 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1617
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-12
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، إلى 1617 حالة، بعد تسجيل 72 حالة جديدة اليوم الأحد.
ووفقاً لصحيفة "هسبريس" المغربية، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153، بينما تُوفي 7 حالات إضافية؛ ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 113.
وطالبت وزارة الصحة، المواطنين، بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:16 PM
المغرب.. 72 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1617
153 تماثلوا للشفاء فيما تُوفيت 113 حالة بالفيروس حتى اليوم
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، إلى 1617 حالة، بعد تسجيل 72 حالة جديدة اليوم الأحد.
ووفقاً لصحيفة "هسبريس" المغربية، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153، بينما تُوفي 7 حالات إضافية؛ ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 113.
وطالبت وزارة الصحة، المواطنين، بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.