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الشباب يكسب خدمات كابتن فريق الابتعاث السعودي

غارسيا في طريق العودة للرياض

أعلن نادي الشباب توقيعه عقد احتراف مع كابتن فريق الابتعاث السعودي، اللاعب حمد الغامدي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع كابتن فريق الابتعاث السعودي اللاعب حمد الغامدي (19 سنة)، الذي يجيد اللعب في جميع مراكز الوسط.

كما اتفقت الإدارة الشبابية اليوم مع إدارة نادي الوطن بجازان على انتقال كابتن المنتخب السعودي للبراعم أمجد علي (14 سنة) لنادي الشباب.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يصل مساء اليوم إلى الرياض الإسباني لويس غارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب؛ وذلك استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يكسب خدمات كابتن فريق الابتعاث السعودي
سبق

أعلن نادي الشباب توقيعه عقد احتراف مع كابتن فريق الابتعاث السعودي، اللاعب حمد الغامدي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع كابتن فريق الابتعاث السعودي اللاعب حمد الغامدي (19 سنة)، الذي يجيد اللعب في جميع مراكز الوسط.

كما اتفقت الإدارة الشبابية اليوم مع إدارة نادي الوطن بجازان على انتقال كابتن المنتخب السعودي للبراعم أمجد علي (14 سنة) لنادي الشباب.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يصل مساء اليوم إلى الرياض الإسباني لويس غارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب؛ وذلك استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
09:04 PM

الشباب يكسب خدمات كابتن فريق الابتعاث السعودي

غارسيا في طريق العودة للرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب توقيعه عقد احتراف مع كابتن فريق الابتعاث السعودي، اللاعب حمد الغامدي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع كابتن فريق الابتعاث السعودي اللاعب حمد الغامدي (19 سنة)، الذي يجيد اللعب في جميع مراكز الوسط.

كما اتفقت الإدارة الشبابية اليوم مع إدارة نادي الوطن بجازان على انتقال كابتن المنتخب السعودي للبراعم أمجد علي (14 سنة) لنادي الشباب.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يصل مساء اليوم إلى الرياض الإسباني لويس غارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب؛ وذلك استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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