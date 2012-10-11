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العويس: ثلاث نقاط مهمة من أمام المتصدر .. والحمدان : كنا عازمين لتحقيق الانتصار

أكد محمد العويس حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أحقية فوز منتخب بلاده على نظيره السنغافوري 3 / 0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في القصيم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، قائلاً : "إنها ثلاث نقاط مهمة من أمام متصدر المجموعة وضعتنا في صدارة جدول الترتيب ولاسيما أننا انتصرنا بمستوى ونتيجة.

وأضاف لدينا جيل جديد ومدرب جديد فمن الطبيعي أننا نحتاج إلى وقت حتى يتم التناغم بين اللاعبين ومع مرور الوقت سنحفظ مراكز بعضنا وواجباتنا.

فيما قال المهاجم عبدالله الحمدان كنا عازمين على تحقيق النقاط الثلاث حتى نعوض تعثرنا في المباراة السابقة أمام اليمن وزملائي اللاعبين لم يقصروا في تقديم أداء ومستوى تكلل بالفوز وأول ثلاث نقاط في التصفيات والقادم سيكون أفضل.

وأوضح أنه لم يتحطم بعد إهداره لركلة جزاء في المباراة قائلاً زملائي ساعدوني في العودة لأجواء اللقاء وكنت متفائلاً بالتسجيل، فالوطن يستحق الكثير منا.

محمد العويس عبدالله الحمدان المنتخب السعودي الأخضر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العويس: ثلاث نقاط مهمة من أمام المتصدر .. والحمدان : كنا عازمين لتحقيق الانتصار
سبق

أكد محمد العويس حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أحقية فوز منتخب بلاده على نظيره السنغافوري 3 / 0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في القصيم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، قائلاً : "إنها ثلاث نقاط مهمة من أمام متصدر المجموعة وضعتنا في صدارة جدول الترتيب ولاسيما أننا انتصرنا بمستوى ونتيجة.

وأضاف لدينا جيل جديد ومدرب جديد فمن الطبيعي أننا نحتاج إلى وقت حتى يتم التناغم بين اللاعبين ومع مرور الوقت سنحفظ مراكز بعضنا وواجباتنا.

فيما قال المهاجم عبدالله الحمدان كنا عازمين على تحقيق النقاط الثلاث حتى نعوض تعثرنا في المباراة السابقة أمام اليمن وزملائي اللاعبين لم يقصروا في تقديم أداء ومستوى تكلل بالفوز وأول ثلاث نقاط في التصفيات والقادم سيكون أفضل.

وأوضح أنه لم يتحطم بعد إهداره لركلة جزاء في المباراة قائلاً زملائي ساعدوني في العودة لأجواء اللقاء وكنت متفائلاً بالتسجيل، فالوطن يستحق الكثير منا.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:01 PM

العويس: ثلاث نقاط مهمة من أمام المتصدر .. والحمدان : كنا عازمين لتحقيق الانتصار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد محمد العويس حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أحقية فوز منتخب بلاده على نظيره السنغافوري 3 / 0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في القصيم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، قائلاً : "إنها ثلاث نقاط مهمة من أمام متصدر المجموعة وضعتنا في صدارة جدول الترتيب ولاسيما أننا انتصرنا بمستوى ونتيجة.

وأضاف لدينا جيل جديد ومدرب جديد فمن الطبيعي أننا نحتاج إلى وقت حتى يتم التناغم بين اللاعبين ومع مرور الوقت سنحفظ مراكز بعضنا وواجباتنا.

فيما قال المهاجم عبدالله الحمدان كنا عازمين على تحقيق النقاط الثلاث حتى نعوض تعثرنا في المباراة السابقة أمام اليمن وزملائي اللاعبين لم يقصروا في تقديم أداء ومستوى تكلل بالفوز وأول ثلاث نقاط في التصفيات والقادم سيكون أفضل.

وأوضح أنه لم يتحطم بعد إهداره لركلة جزاء في المباراة قائلاً زملائي ساعدوني في العودة لأجواء اللقاء وكنت متفائلاً بالتسجيل، فالوطن يستحق الكثير منا.

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