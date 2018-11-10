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المتوقع 40 ألف طن.. "البيئة" توقع اتفاقية لتصدير الروبيان إلى الصين

قالت: قبل نهاية العام 2018 بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال سعودي

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية مع الإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية، وذلك لتصدير الروبيان الأبيض المجمد من المملكة إلى جمهورية الصين.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أنه من المتوقع أن يتم تصدير 40 ألف طن قبل نهاية هذا العام 2018 بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وتهدف الوزارة أن تصل إلى 80 ألف طن بحلول 2020 للصين، وذلك بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال، حيث يعد السوق الصيني الأكثر استهلاكًا ونمواً في المأكولات البحرية في العالم.
وأكد المهندس العيادة سعي الوزارة لرفع مستوى المراقبة واستمرارية التطوير للوصول بقطاع الثروة السمكية لتحقيق أهداف الرؤية المنوطة بها، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تطبيق أفضل الممارسات الاستزراعية في العالم، والعمل المتناغم مع وزارة التجارة وهيئة تنمية الصادرات الذي أدى إلى تحقيق هذا النجاح.
يذكر أن الوزارة كانت قد نظمت زيارة ميدانية للوفد الصيني شملت مركز أبحاث الأسماك في جدة، وجمارك ميناء جدة الإسلامي، ومختبر الوزارة، للوقوف ميدانياً على الجهود التي تقوم بها في مجال دعم وتطوير صادرات قطاع الاستزراع المائي في المملكة، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية للمحافظة على جودة المنتجات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المتوقع 40 ألف طن.. "البيئة" توقع اتفاقية لتصدير الروبيان إلى الصين
سبق

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية مع الإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية، وذلك لتصدير الروبيان الأبيض المجمد من المملكة إلى جمهورية الصين.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أنه من المتوقع أن يتم تصدير 40 ألف طن قبل نهاية هذا العام 2018 بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وتهدف الوزارة أن تصل إلى 80 ألف طن بحلول 2020 للصين، وذلك بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال، حيث يعد السوق الصيني الأكثر استهلاكًا ونمواً في المأكولات البحرية في العالم.
وأكد المهندس العيادة سعي الوزارة لرفع مستوى المراقبة واستمرارية التطوير للوصول بقطاع الثروة السمكية لتحقيق أهداف الرؤية المنوطة بها، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تطبيق أفضل الممارسات الاستزراعية في العالم، والعمل المتناغم مع وزارة التجارة وهيئة تنمية الصادرات الذي أدى إلى تحقيق هذا النجاح.
يذكر أن الوزارة كانت قد نظمت زيارة ميدانية للوفد الصيني شملت مركز أبحاث الأسماك في جدة، وجمارك ميناء جدة الإسلامي، ومختبر الوزارة، للوقوف ميدانياً على الجهود التي تقوم بها في مجال دعم وتطوير صادرات قطاع الاستزراع المائي في المملكة، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية للمحافظة على جودة المنتجات.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:51 PM

المتوقع 40 ألف طن.. "البيئة" توقع اتفاقية لتصدير الروبيان إلى الصين

قالت: قبل نهاية العام 2018 بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال سعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية مع الإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية، وذلك لتصدير الروبيان الأبيض المجمد من المملكة إلى جمهورية الصين.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أنه من المتوقع أن يتم تصدير 40 ألف طن قبل نهاية هذا العام 2018 بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وتهدف الوزارة أن تصل إلى 80 ألف طن بحلول 2020 للصين، وذلك بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال، حيث يعد السوق الصيني الأكثر استهلاكًا ونمواً في المأكولات البحرية في العالم.
وأكد المهندس العيادة سعي الوزارة لرفع مستوى المراقبة واستمرارية التطوير للوصول بقطاع الثروة السمكية لتحقيق أهداف الرؤية المنوطة بها، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تطبيق أفضل الممارسات الاستزراعية في العالم، والعمل المتناغم مع وزارة التجارة وهيئة تنمية الصادرات الذي أدى إلى تحقيق هذا النجاح.
يذكر أن الوزارة كانت قد نظمت زيارة ميدانية للوفد الصيني شملت مركز أبحاث الأسماك في جدة، وجمارك ميناء جدة الإسلامي، ومختبر الوزارة، للوقوف ميدانياً على الجهود التي تقوم بها في مجال دعم وتطوير صادرات قطاع الاستزراع المائي في المملكة، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية للمحافظة على جودة المنتجات.

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