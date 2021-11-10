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"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

للحد من كورونا.. فرنسا تُعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

اعتباراً من الإثنين المقبل ستنتقل البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، مساء أمس (الثلاثاء)، إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كلّ مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من الإثنين المقبل، في قرار يرمي إلى الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إنّه اعتباراً من الإثنين المقبل ستنتقل كلّ مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي، مع عودة وضع الكمامات من قِبل كلّ تلامذة المرحلة الابتدائية، بعدما كان هذا الإجراء محصوراً حتّى اليوم بالمقاطعات التي تسجّل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في المناطق التي تسجّل مستويات منخفضة من العدوى بفيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنّ إلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية ستنحصر «في المقاطعات التي عاد فيها -مع الأسف- معدّل الإصابة إلى ما فوق الـ50 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وأتى قرار وزارة التعليم بعيد إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خطاباً إلى الأمة، تناول فيه الوضع الصحي في البلاد في ظل عودة منحنى الإصابات بكورونا إلى الارتفاع.

وقال الرئيس الفرنسي، في خطابه، إنّ الموجة الخامسة في أوروبا بدأت بالمملكة المتحدة، ثم ألمانيا، حيث يتمّ تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة إضافية جديدة كل يوم.

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للحد من كورونا.. فرنسا تُعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس
سبق

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، مساء أمس (الثلاثاء)، إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كلّ مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من الإثنين المقبل، في قرار يرمي إلى الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إنّه اعتباراً من الإثنين المقبل ستنتقل كلّ مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي، مع عودة وضع الكمامات من قِبل كلّ تلامذة المرحلة الابتدائية، بعدما كان هذا الإجراء محصوراً حتّى اليوم بالمقاطعات التي تسجّل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في المناطق التي تسجّل مستويات منخفضة من العدوى بفيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنّ إلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية ستنحصر «في المقاطعات التي عاد فيها -مع الأسف- معدّل الإصابة إلى ما فوق الـ50 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وأتى قرار وزارة التعليم بعيد إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خطاباً إلى الأمة، تناول فيه الوضع الصحي في البلاد في ظل عودة منحنى الإصابات بكورونا إلى الارتفاع.

وقال الرئيس الفرنسي، في خطابه، إنّ الموجة الخامسة في أوروبا بدأت بالمملكة المتحدة، ثم ألمانيا، حيث يتمّ تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة إضافية جديدة كل يوم.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:37 PM

للحد من كورونا.. فرنسا تُعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

اعتباراً من الإثنين المقبل ستنتقل البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، مساء أمس (الثلاثاء)، إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كلّ مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من الإثنين المقبل، في قرار يرمي إلى الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إنّه اعتباراً من الإثنين المقبل ستنتقل كلّ مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي، مع عودة وضع الكمامات من قِبل كلّ تلامذة المرحلة الابتدائية، بعدما كان هذا الإجراء محصوراً حتّى اليوم بالمقاطعات التي تسجّل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في المناطق التي تسجّل مستويات منخفضة من العدوى بفيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنّ إلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية ستنحصر «في المقاطعات التي عاد فيها -مع الأسف- معدّل الإصابة إلى ما فوق الـ50 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وأتى قرار وزارة التعليم بعيد إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خطاباً إلى الأمة، تناول فيه الوضع الصحي في البلاد في ظل عودة منحنى الإصابات بكورونا إلى الارتفاع.

وقال الرئيس الفرنسي، في خطابه، إنّ الموجة الخامسة في أوروبا بدأت بالمملكة المتحدة، ثم ألمانيا، حيث يتمّ تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة إضافية جديدة كل يوم.

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