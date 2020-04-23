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لاعب النصر أحمد موسي: كونوا أكثر حرصًا على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي

بعد تفشي شائعة تعرّضه وأسرته لفيروس كورونا

طالَبَ المحترف في صفوف النصر، "النيجيري" أحمد موسى، بعدم الالتفات إلى الشائعات، بعد أنباء راجت حول إصابته وأحد أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد، بعد فحوص أظهرت عينة إيجابية؛ مطالبًا الجماهير بتحري الحقيقة، وتجاهل الأخبار الكاذبة بحسب ما كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف: «كونوا أكثر حرصًا على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا، نحن وصلنا إلى بلادنا قادمين من السعودية، وبدأنا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، حافظوا على المسافة، وابقوا بأمان».

فيروس كورونا الجديد أحمد موسى النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب النصر أحمد موسي: كونوا أكثر حرصًا على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي
سبق

طالَبَ المحترف في صفوف النصر، "النيجيري" أحمد موسى، بعدم الالتفات إلى الشائعات، بعد أنباء راجت حول إصابته وأحد أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد، بعد فحوص أظهرت عينة إيجابية؛ مطالبًا الجماهير بتحري الحقيقة، وتجاهل الأخبار الكاذبة بحسب ما كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف: «كونوا أكثر حرصًا على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا، نحن وصلنا إلى بلادنا قادمين من السعودية، وبدأنا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، حافظوا على المسافة، وابقوا بأمان».

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:17 PM

لاعب النصر أحمد موسي: كونوا أكثر حرصًا على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي

بعد تفشي شائعة تعرّضه وأسرته لفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
31,304

طالَبَ المحترف في صفوف النصر، "النيجيري" أحمد موسى، بعدم الالتفات إلى الشائعات، بعد أنباء راجت حول إصابته وأحد أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد، بعد فحوص أظهرت عينة إيجابية؛ مطالبًا الجماهير بتحري الحقيقة، وتجاهل الأخبار الكاذبة بحسب ما كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف: «كونوا أكثر حرصًا على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا، نحن وصلنا إلى بلادنا قادمين من السعودية، وبدأنا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، حافظوا على المسافة، وابقوا بأمان».

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