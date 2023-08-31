وظائف "رئتي" طبيعية.. هل أستمر في التدخين؟ هكذا كان رد "النمر"

الاستشاري المتخصص تحدث عن "جلطات القلب والدماغ والأورام"

عرض الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، اليوم، سؤالاً وصله حول وظائف الرئتين، وما إذا كانت طبيعية، مع إرفاق بعض التحاليل.

وتضمّن السؤال الذي ورد إلى د. "النمر": "وظائف الرئتين عندي طبيعية، هل يعني ذلك أن أستمر في التدخين؟"

وجاءت الإجابة قاطعة من د. "النمر" عبر حسابه في "تويتر" حيث قال: بالطبع لا، وليس الخوف على الرئتين فقط، ولكن الخوف من جلطات القلب والدماغ والأورام.. حمانا الله وإياكم منها.