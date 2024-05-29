رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج يغادر المدينة المنورة
لحضور القمة الإسلامية للتعاون الإسلامي بمكة
غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج أمادو غون كوليبالي المدينة المنورة متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة.
وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج يغادر المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-05-28
غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج أمادو غون كوليبالي المدينة المنورة متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة.
وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
11:33 PM
اخر تعديل
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
01:41 AM
رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج يغادر المدينة المنورة
غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج أمادو غون كوليبالي المدينة المنورة متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة.
وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.