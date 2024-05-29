رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج يغادر المدينة المنورة

لحضور القمة الإسلامية للتعاون الإسلامي بمكة

غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج أمادو غون كوليبالي المدينة المنورة متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة.



وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.