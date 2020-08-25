النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقيادة المدرب الوطني "المحياني ".. الوحدة يسقط التعاون مرتين

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الوحدة شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف ،افتتح سيدرك اميسي أول أهداف اللقاء لصالح فريقه التعاون عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل لويزينهو النتيجة للوحدة عند الدقيقة 15 من زمن الشوط.

وفي الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول أضاف يـوسـف نـيـاكـاتـي الهدف الوحداوي الثاني.

‏وفي الشوط الثاني استمر السجال في وسط الميدان دون تحقيق نتيجة إضافية على نتيجة الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز الفرسان بهدفين مقابل هدف.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الدوري السعودي للمحترفين التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بقيادة المدرب الوطني "المحياني ".. الوحدة يسقط التعاون مرتين
سبق

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الوحدة شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف ،افتتح سيدرك اميسي أول أهداف اللقاء لصالح فريقه التعاون عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل لويزينهو النتيجة للوحدة عند الدقيقة 15 من زمن الشوط.

وفي الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول أضاف يـوسـف نـيـاكـاتـي الهدف الوحداوي الثاني.

‏وفي الشوط الثاني استمر السجال في وسط الميدان دون تحقيق نتيجة إضافية على نتيجة الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز الفرسان بهدفين مقابل هدف.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
09:39 PM
اخر تعديل
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:11 PM

بقيادة المدرب الوطني "المحياني ".. الوحدة يسقط التعاون مرتين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
2,371

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الوحدة شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف ،افتتح سيدرك اميسي أول أهداف اللقاء لصالح فريقه التعاون عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل لويزينهو النتيجة للوحدة عند الدقيقة 15 من زمن الشوط.

وفي الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول أضاف يـوسـف نـيـاكـاتـي الهدف الوحداوي الثاني.

‏وفي الشوط الثاني استمر السجال في وسط الميدان دون تحقيق نتيجة إضافية على نتيجة الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز الفرسان بهدفين مقابل هدف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,206
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,495
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,926

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة