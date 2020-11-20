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السفير "آل جابر": استئناف العمل القنصلي بسفارة السعودية في اليمن

بناءً على توجيهات سامية.. بعد توقف بسبب "كورونا"

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، صدور توجيهات سامية باستئناف العمل القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقال سفير خادم الحرمين في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة".

وأضاف: "يبلغ عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام ٢٠١٨ وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا أكثر من ١٣٥ ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل)، مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الأشقاء في اليمن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير "آل جابر": استئناف العمل القنصلي بسفارة السعودية في اليمن
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، صدور توجيهات سامية باستئناف العمل القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقال سفير خادم الحرمين في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة".

وأضاف: "يبلغ عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام ٢٠١٨ وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا أكثر من ١٣٥ ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل)، مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الأشقاء في اليمن".

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
07:12 PM

السفير "آل جابر": استئناف العمل القنصلي بسفارة السعودية في اليمن

بناءً على توجيهات سامية.. بعد توقف بسبب "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، صدور توجيهات سامية باستئناف العمل القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقال سفير خادم الحرمين في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة".

وأضاف: "يبلغ عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام ٢٠١٨ وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا أكثر من ١٣٥ ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل)، مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الأشقاء في اليمن".

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