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نجاح عملية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل بمستشفى "أبها للولادة"

استغرقت ساعة .. وأُجريت عن طريق فتحات بالجلد ومن دون شق جراحي

تمكن قسم جراحة العظام في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة الدكتور مهدي القرني من إجراء عملية معقدة وعاجلة لطفل في السابعة من العمر بعد تعرضه لكسر في الورك.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن الفريق الطبي نجح في تثبيت الكسر بوساطة مسامير مجوفة خاصة بهذا النوع من الكسور عن طريق فتحات صغيرة في الجلد ومن دون شق جراحي في عملية استغرقت ساعة كاملة، وشارك في العملية أيضًا الدكتور سامر علي، والدكتور نورس محمود حمدان.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية النوعية في المنطقة بتوجيهات ودعم من مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومتابعة الخدمات العلاجية والشؤون الهندسية والإمداد وإدارة المشتريات بصحة المنطقة؛ لتوفير الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وكانت مثل هذه الحالات تحول سابقًا إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة، وأصبحت تجرى الآن في المستشفى عبر طواقم طبية متخصصة.

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نجاح عملية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل بمستشفى "أبها للولادة"
سبق

تمكن قسم جراحة العظام في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة الدكتور مهدي القرني من إجراء عملية معقدة وعاجلة لطفل في السابعة من العمر بعد تعرضه لكسر في الورك.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن الفريق الطبي نجح في تثبيت الكسر بوساطة مسامير مجوفة خاصة بهذا النوع من الكسور عن طريق فتحات صغيرة في الجلد ومن دون شق جراحي في عملية استغرقت ساعة كاملة، وشارك في العملية أيضًا الدكتور سامر علي، والدكتور نورس محمود حمدان.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية النوعية في المنطقة بتوجيهات ودعم من مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومتابعة الخدمات العلاجية والشؤون الهندسية والإمداد وإدارة المشتريات بصحة المنطقة؛ لتوفير الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وكانت مثل هذه الحالات تحول سابقًا إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة، وأصبحت تجرى الآن في المستشفى عبر طواقم طبية متخصصة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:25 PM

نجاح عملية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل بمستشفى "أبها للولادة"

استغرقت ساعة .. وأُجريت عن طريق فتحات بالجلد ومن دون شق جراحي

A A A
بندر آل عوض - عسير
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813

تمكن قسم جراحة العظام في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة الدكتور مهدي القرني من إجراء عملية معقدة وعاجلة لطفل في السابعة من العمر بعد تعرضه لكسر في الورك.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن الفريق الطبي نجح في تثبيت الكسر بوساطة مسامير مجوفة خاصة بهذا النوع من الكسور عن طريق فتحات صغيرة في الجلد ومن دون شق جراحي في عملية استغرقت ساعة كاملة، وشارك في العملية أيضًا الدكتور سامر علي، والدكتور نورس محمود حمدان.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية النوعية في المنطقة بتوجيهات ودعم من مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومتابعة الخدمات العلاجية والشؤون الهندسية والإمداد وإدارة المشتريات بصحة المنطقة؛ لتوفير الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وكانت مثل هذه الحالات تحول سابقًا إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة، وأصبحت تجرى الآن في المستشفى عبر طواقم طبية متخصصة.

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