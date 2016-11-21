"حمدوك": الاتفاق السياسي يعالج كل قضايا الانتقال وتحدياته

دعا السودانيين إلى الوحدة وإعادة بلدهم للإطار الصحيح

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عقب التوقيع على اتفاق سياسي ينهي الانقلاب مع قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد) إن الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعاً لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته.

وأضاف أن السودان وصل لنقطة اللاعودة، ويستطيع السودانيون الآن إعادة بلدهم إلى الإطار الصحيح.

وقال "حمدوك": "عندما قبلت التكليف برئاسة الوزراء كنت أعلم أن الطريق ليس محفوفاً بالورود وأنه صعب ومحفوف بالمخاطر لكن مع توفر الإرادة والعمل المشترك نستطيع أن نعبر ببلدنا إلى بر الأمان، فدعونا نتوحد كسودانيين".

من جهته، أعرب "البرهان" عن شكره لـ"حمدوك" على استمراره كشريك جدير بالثقة.

وقال "البرهان": "لا نريد أن نقصي أحداً إلّا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني، والانسداد حتّم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي، وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل".