النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

"حمدوك": الاتفاق السياسي يعالج كل قضايا الانتقال وتحدياته

دعا السودانيين إلى الوحدة وإعادة بلدهم للإطار الصحيح

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عقب التوقيع على اتفاق سياسي ينهي الانقلاب مع قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد) إن الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعاً لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته.

وأضاف أن السودان وصل لنقطة اللاعودة، ويستطيع السودانيون الآن إعادة بلدهم إلى الإطار الصحيح.

وقال "حمدوك": "عندما قبلت التكليف برئاسة الوزراء كنت أعلم أن الطريق ليس محفوفاً بالورود وأنه صعب ومحفوف بالمخاطر لكن مع توفر الإرادة والعمل المشترك نستطيع أن نعبر ببلدنا إلى بر الأمان، فدعونا نتوحد كسودانيين".

من جهته، أعرب "البرهان" عن شكره لـ"حمدوك" على استمراره كشريك جدير بالثقة.

وقال "البرهان": "لا نريد أن نقصي أحداً إلّا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني، والانسداد حتّم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي، وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"حمدوك": الاتفاق السياسي يعالج كل قضايا الانتقال وتحدياته
سبق

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عقب التوقيع على اتفاق سياسي ينهي الانقلاب مع قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد) إن الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعاً لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته.

وأضاف أن السودان وصل لنقطة اللاعودة، ويستطيع السودانيون الآن إعادة بلدهم إلى الإطار الصحيح.

وقال "حمدوك": "عندما قبلت التكليف برئاسة الوزراء كنت أعلم أن الطريق ليس محفوفاً بالورود وأنه صعب ومحفوف بالمخاطر لكن مع توفر الإرادة والعمل المشترك نستطيع أن نعبر ببلدنا إلى بر الأمان، فدعونا نتوحد كسودانيين".

من جهته، أعرب "البرهان" عن شكره لـ"حمدوك" على استمراره كشريك جدير بالثقة.

وقال "البرهان": "لا نريد أن نقصي أحداً إلّا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني، والانسداد حتّم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي، وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل".

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:06 PM

"حمدوك": الاتفاق السياسي يعالج كل قضايا الانتقال وتحدياته

دعا السودانيين إلى الوحدة وإعادة بلدهم للإطار الصحيح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
203

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عقب التوقيع على اتفاق سياسي ينهي الانقلاب مع قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد) إن الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعاً لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته.

وأضاف أن السودان وصل لنقطة اللاعودة، ويستطيع السودانيون الآن إعادة بلدهم إلى الإطار الصحيح.

وقال "حمدوك": "عندما قبلت التكليف برئاسة الوزراء كنت أعلم أن الطريق ليس محفوفاً بالورود وأنه صعب ومحفوف بالمخاطر لكن مع توفر الإرادة والعمل المشترك نستطيع أن نعبر ببلدنا إلى بر الأمان، فدعونا نتوحد كسودانيين".

من جهته، أعرب "البرهان" عن شكره لـ"حمدوك" على استمراره كشريك جدير بالثقة.

وقال "البرهان": "لا نريد أن نقصي أحداً إلّا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني، والانسداد حتّم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي، وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,710
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,263
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,211
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,257

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة