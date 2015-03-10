وصل إلى ووهان للمرة الأولى.. الرئيس الصيني في بؤرة تفشي "كورونا"

لتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى وسيزور العاملين في الخطوط الأمامية

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء؛ حيث من المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل العاملين في المجال الطبي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية: إن هذه تُعَد المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" وصلت الحصيلة إلى 4016 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرًا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 113739.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعطيل قطاعات النقل في العالم، وتسبب في إلغاء العديد من الفعاليات والمناسبات من المؤتمرات إلى الدورات الرياضية.

لكن في الصين انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة؛ مما يشير إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط؛ وفقًا للجنة الصحة الوطنية؛ وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسُجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين، كما أن جميع الوفيات الـ17 الجديدة حصلت في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، و16 في ووهان عاصمة المقاطعة؛ ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، وهو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر يناير.

وأصيب أكثر من 80750 شخصًا في الصين التي فرضت إجراءات غير مسبوقة؛ في محاولة لكبح انتشار الفيروس؛ لكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج.