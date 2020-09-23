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فيديو.. "المواصفات": استطعنا قياس كل شيء إلا "حب الوطن" ما له مقاييس

عبر مقطع فيديو نشرته الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ "90"

شاركت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، في احتفاء الوطن باليوم الوطني الـ 90 عبر مقطع فيديو قالت فيه: استطعنا قياس أشياء كثيرة غير متوقعة سواء صغيرة أو كبيرة بالاعتماد على أجهزة غاية في الدقة، حتى الضوء نستطيع أن نقيسه ولكن شيئاً واحداً لم نستطع قياسه، وهو حب الوطن لأنه ليس له أيّ مقاييس.

ونشرت الهيئة المقطع عبر حسابها في تويتر، اليوم الأربعاء، تزامناً مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 90 .

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "المواصفات": استطعنا قياس كل شيء إلا "حب الوطن" ما له مقاييس
سبق

شاركت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، في احتفاء الوطن باليوم الوطني الـ 90 عبر مقطع فيديو قالت فيه: استطعنا قياس أشياء كثيرة غير متوقعة سواء صغيرة أو كبيرة بالاعتماد على أجهزة غاية في الدقة، حتى الضوء نستطيع أن نقيسه ولكن شيئاً واحداً لم نستطع قياسه، وهو حب الوطن لأنه ليس له أيّ مقاييس.

ونشرت الهيئة المقطع عبر حسابها في تويتر، اليوم الأربعاء، تزامناً مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 90 .

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
01:42 PM

فيديو.. "المواصفات": استطعنا قياس كل شيء إلا "حب الوطن" ما له مقاييس

عبر مقطع فيديو نشرته الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ "90"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، في احتفاء الوطن باليوم الوطني الـ 90 عبر مقطع فيديو قالت فيه: استطعنا قياس أشياء كثيرة غير متوقعة سواء صغيرة أو كبيرة بالاعتماد على أجهزة غاية في الدقة، حتى الضوء نستطيع أن نقيسه ولكن شيئاً واحداً لم نستطع قياسه، وهو حب الوطن لأنه ليس له أيّ مقاييس.

ونشرت الهيئة المقطع عبر حسابها في تويتر، اليوم الأربعاء، تزامناً مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 90 .

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