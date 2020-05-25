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"أمير الحدود الشمالية" يعايد أيتام الجمعية الخيرية بالمنطقة

وجّه القائمين على رعايتهم بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم

عايد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي أيتام الجمعية الخيرية بالمنطقة وهنأهم بعيد الفطر المبارك, سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

ووجّه الأمير فيصل بن خالد القائمين على رعايتهم بتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على زرع السعادة في نفوسهم والابتسامة على محياهم والحرص على تعزيز جوانبهم التربوية والتعليمية والصحية والثقافية وتمكينهم من أسباب الحياة الاجتماعية السليمة كأترابهم الذين يعيشون في كنف أبويهم.

ووجّه أمير المنطقة برفع التقارير الدورية بشأن تنميتهم وتأهيلهم في مختلف المجالات وتمكينهم من التواصل معه متى ما أرادوا ذلك، مؤكدًا لأبنائه الأيتام اهتمامه الشخصي بهم جميعًا داعيًا إياهم إلى عدم التردد في التواصل معه لتقديم آرائهم واحتياجاتهم وطرح مشاكلهم، منوهًا بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.

وأشاد بالقائمين على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والداعمين لها، داعيًا المحسنين من أبناء المنطقة لمواصلة الجمعية ماديًا ومعنويًا في إطار مفهوم التكافل الاجتماعي الذي حثتنا عليه الشريعة الإسلامية السمحة.

من جانب آخر ثمّن رئيس مجلس الإدارة أحمد سالم العنزي الجهود التي يقوم بها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنويًا وماديًا.

يُذكـر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1077 يتيمًا و362 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.

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"أمير الحدود الشمالية" يعايد أيتام الجمعية الخيرية بالمنطقة
سبق

عايد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي أيتام الجمعية الخيرية بالمنطقة وهنأهم بعيد الفطر المبارك, سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

ووجّه الأمير فيصل بن خالد القائمين على رعايتهم بتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على زرع السعادة في نفوسهم والابتسامة على محياهم والحرص على تعزيز جوانبهم التربوية والتعليمية والصحية والثقافية وتمكينهم من أسباب الحياة الاجتماعية السليمة كأترابهم الذين يعيشون في كنف أبويهم.

ووجّه أمير المنطقة برفع التقارير الدورية بشأن تنميتهم وتأهيلهم في مختلف المجالات وتمكينهم من التواصل معه متى ما أرادوا ذلك، مؤكدًا لأبنائه الأيتام اهتمامه الشخصي بهم جميعًا داعيًا إياهم إلى عدم التردد في التواصل معه لتقديم آرائهم واحتياجاتهم وطرح مشاكلهم، منوهًا بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.

وأشاد بالقائمين على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والداعمين لها، داعيًا المحسنين من أبناء المنطقة لمواصلة الجمعية ماديًا ومعنويًا في إطار مفهوم التكافل الاجتماعي الذي حثتنا عليه الشريعة الإسلامية السمحة.

من جانب آخر ثمّن رئيس مجلس الإدارة أحمد سالم العنزي الجهود التي يقوم بها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنويًا وماديًا.

يُذكـر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1077 يتيمًا و362 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:33 PM

"أمير الحدود الشمالية" يعايد أيتام الجمعية الخيرية بالمنطقة

وجّه القائمين على رعايتهم بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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عايد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي أيتام الجمعية الخيرية بالمنطقة وهنأهم بعيد الفطر المبارك, سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

ووجّه الأمير فيصل بن خالد القائمين على رعايتهم بتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على زرع السعادة في نفوسهم والابتسامة على محياهم والحرص على تعزيز جوانبهم التربوية والتعليمية والصحية والثقافية وتمكينهم من أسباب الحياة الاجتماعية السليمة كأترابهم الذين يعيشون في كنف أبويهم.

ووجّه أمير المنطقة برفع التقارير الدورية بشأن تنميتهم وتأهيلهم في مختلف المجالات وتمكينهم من التواصل معه متى ما أرادوا ذلك، مؤكدًا لأبنائه الأيتام اهتمامه الشخصي بهم جميعًا داعيًا إياهم إلى عدم التردد في التواصل معه لتقديم آرائهم واحتياجاتهم وطرح مشاكلهم، منوهًا بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.

وأشاد بالقائمين على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والداعمين لها، داعيًا المحسنين من أبناء المنطقة لمواصلة الجمعية ماديًا ومعنويًا في إطار مفهوم التكافل الاجتماعي الذي حثتنا عليه الشريعة الإسلامية السمحة.

من جانب آخر ثمّن رئيس مجلس الإدارة أحمد سالم العنزي الجهود التي يقوم بها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنويًا وماديًا.

يُذكـر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1077 يتيمًا و362 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.

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