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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء

مع جمع من المواطنين قدموا للسلام عليه اليوم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمراء، مفتي عام المملكة، العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز.

كما حضر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، و الأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان.

وحضر كذلك، الأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فيصل بن بندر، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مفتي عام المملكة الأمراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمراء، مفتي عام المملكة، العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز.

كما حضر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، و الأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان.

وحضر كذلك، الأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فيصل بن بندر، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:38 PM

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء

مع جمع من المواطنين قدموا للسلام عليه اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمراء، مفتي عام المملكة، العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز.

كما حضر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، و الأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان.

وحضر كذلك، الأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فيصل بن بندر، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

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