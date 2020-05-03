"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1200 سلة غذائية رمضانية في الصومال

تزن 108 أطنان واستفاد منها 7200 فرد بالتعاون مع جمعية المصباح

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1200 سلة غذائية رمضانية تزن 108 أطنان، في مديرية حمرويني وضواحي مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة، استفاد منها 7200 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

وأكّد مساعد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة؛ سعي المركز الدائم إلى تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في الصومال، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي أثرت في العالم أجمع، مقدماً شكره لوزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالية، على التعاون وتقديمها التسهيلات في إيصال السلال الغذائية إلى المحتاجين.

وأوضح مدير عام جمعية المصباح للتنمية إبراهيم عبدالله جيدي؛ بدوره، أنه سيتم تخصيص 700 سلة غذائية للمحتاجين من ذوي الإعاقة في مديرية حمرويني، و500 سلة غذائية أخرى للأسر المحتاجة في ضواحي العاصمة مقديشو.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 10761 سلة غذائية للمحتاجين في الصومال خلال شهر رمضان المبارك يستفيد منها 64566 شخصاً.