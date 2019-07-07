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القاهرة: السجن المشدد لـ 5 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران

غرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه

قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين والمشدد 15 عامًا بحق متهم خامس بتهم التخابر مع إيران وغرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه مصري (نحو 30 ألف دولار).
وقالت النيابة في بيان الإحالة إن بعضًا من المتهمين كانوا يمثلون عناصر للحرس الثوري الإيراني في مصر.
وشهدت المحاكمة حضور متهم واحد بينما غاب الأربعة الآخرون لهروبهم.

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القاهرة: السجن المشدد لـ 5 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران
سبق

قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين والمشدد 15 عامًا بحق متهم خامس بتهم التخابر مع إيران وغرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه مصري (نحو 30 ألف دولار).
وقالت النيابة في بيان الإحالة إن بعضًا من المتهمين كانوا يمثلون عناصر للحرس الثوري الإيراني في مصر.
وشهدت المحاكمة حضور متهم واحد بينما غاب الأربعة الآخرون لهروبهم.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
06:03 PM

القاهرة: السجن المشدد لـ 5 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران

غرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين والمشدد 15 عامًا بحق متهم خامس بتهم التخابر مع إيران وغرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه مصري (نحو 30 ألف دولار).
وقالت النيابة في بيان الإحالة إن بعضًا من المتهمين كانوا يمثلون عناصر للحرس الثوري الإيراني في مصر.
وشهدت المحاكمة حضور متهم واحد بينما غاب الأربعة الآخرون لهروبهم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

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